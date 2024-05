Direct Angleterre-France : Bleues et Three Lionesses dos à dos à la pause... Suivez le match

Une belle affiche et un premier choc pour les Bleues. Les joueuses d'Hervé Renard affrontent l'Angleterre, vendredi 31 mai à 21 heures (en direct sur France 3 et france.tv), au stade St James' Park de Newcastle, pour les éliminatoires de l'Euro 2025, qui se déroulera en Suisse. Après leurs victoires (1-0) face à l'Irlande et à la Suède lors des deux premières journées, les coéquipières de Wendie Renard espèrent poursuivre leur sans-faute.

Face à elles, les Lionesses, finalistes du dernier Mondial contre l'Espagne, sont deuxièmes du groupe derrière les Françaises avec une victoire face à l'Irlande et un match nul contre la Suède. A domicile, les Anglaises peuvent prendre la tête du groupe aux dépens des Bleues en cas de succès. Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 2021 et une victoire 3-1 des Tricolores en match amical. Mais depuis, les joueuses de Sarina Wiegman ont remporté l'Euro 2022 et atteint la finale du Mondial.

Suivez le match en direct