Coupe du monde 2022 : qui sont les qualifiés, continent par continent ?

A un an du Mondial au Qatar, 13 sélections ont déjà validé leur ticket. On fait le point, zone par zone.

Cette fenêtre internationale de novembre permet d'y voir plus clair concernant les qualifications au prochain Mondial, qui se déroulera au Qatar en novembre et décembre 2022. 13 sélections sont désormais qualifiées, tandis que de nombreuses autres disputeront des barrages au printemps. Vous n'avez pas tout suivi ? On fait le point, zone par zone.

En Europe, 10 qualifiés dont la France, l'Angleterre et l'Allemagne

La zone Europe est la plus avancée, puisque 10 des 13 représentants du Vieux Continent sont connus. Tous classés premiers de leurs poules respectives, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, la Croatie et la Serbie seront au Qatar. Pas de surprise magistrale, car à l'exception des Néerlandais, toutes ces sélections étaient déjà qualifiées en 2018.

Les trois tickets restants seront répartis lors des barrages, disputés au mois de mars prochain. Les dix deuxièmes des poules de qualifications (Italie, Portugal, Suède, Ukraine, Pays de Galles, Ecosse, Turquie, Russie, Pologne et Macédoine du Nord) sont rejoints par deux vainqueurs de groupes de Ligue des Nations (Autriche et République tchèque), pour un mini-tournoi. Vous souhaitez comprendre le fonctionnement - particulièrement complexe, il est vrai - de ces barrages ? On vous l'explique ici, point par point.

En Amérique du Sud, c'est ouvert derrière le Brésil et l'Argentine

Les dix nations de la zone Conmebol s'affrontent dans une seule et même poule. Celle-ci est dominée par le Brésil (35 points) et l'Argentine (29 unités), d'ores et déjà qualifiés. La routine pour la Seleção, seule nation à n'avoir jamais manqué le moindre Mondial. L'Albiceleste, systématiquement présente depuis 1958, n'est pas en reste. Deux autres billets restent à distribuer, tandis que le cinquième affrontera le vainqueur de la zone Océanie en barrages aller-retour.

Argentina qualify for Qatar 2022

Ecuador edge closer



Bolivia 3-0 Uruguay

Venezuela 1-2 Peru

Colombia 0-0 Paraguay

Argentina 0-0 Brazil

Chile 0-2 Ecuador



Et à quatre journées de la fin, rien n'est joué. Avec 23 points, soit 6 de plus que le cinquième, l'Equateur a fait un pas vers le Mondial. Derrière "La Tri", six équipes se tiennent en... quatre points. Dans l'ordre, la Colombie, le Pérou, le Chili, l'Uruguay, la Bolivie et le Paraguay sont dans la course. Seul le Vénézuela, avec 7 petits points, est distancé. La bataille promet d'être féroce, et les deux prochaines échéances, prévues fin janvier, seront scrutées de près.

En Afrique, 10 qualifiés pour des barrages épiques

Pleine de suspense, la zone Afrique n'a pas encore livré son verdict. A l'issue d'une phase de poules préliminaire, dix sélections restent en course et s'affronteront lors de matchs de barrages aller-retour. Les cinq vainqueurs de ces affrontements directs, dont la date précise n'est pas encore fixée par la FIFA, représenteront le continent au Qatar.

PHASE DE GROUPES

DERNIER TOUR



Même si la Côte d'Ivoire manque à l'appel, il y a du beau monde. L'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, l'Egypte, le Ghana, le Sénégal, le Maroc et la République démocratique du Congo seront les heureux participants à ces barrages. Le tirage au sort de ces matchs couperets, lesquels donnent souvent lieu à des affrontements épiques, aura lieu le 18 décembre.

En Amérique du Nord, le Canada pour une surprise ?

Là encore, rien n'est joué dans la zone Concacaf. Dans cette poule unique de huit équipes, découlant de deux tours préliminaires, il reste encore six journées à disputer. Les trois premiers seront qualifiés, et le quatrième disputera un barrage intercontinental.

Pour l'instant, et c'est une surprise, le Canada est en tête avec 16 points. Rien de définitif, puisque le Panama, quatrième, n'est qu'à deux unités. Mais une qualification des Canadiens, plus invités depuis 1986, représenterait un sacré événement. Les deuxième et troisième places sont occupées par les Etats-Unis et le Mexique. Derrière le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque peuvent encore y croire.

Canada leapfrog Mexico and USA into top spot on the @Concacaf #WorldCup standings



Jamaica 1-1 USA

Panama 2-1 El Salvador

Costa Rica 2-1 Honduras

En Asie, l'Iran et la Corée du Sud y sont presque

Seul le Qatar, pays hôte, est déjà qualifié. Douze sélections asiatiques sont encore en lice, réparties en deux groupes de six. Les deux premiers des groupes A et B seront directement qualifiés, tandis que les deux troisièmes s'affronteront en barrage.

A quatre journée de la fin, le couperet est proche de tomber dans le groupe A. Avec dix et huit points d'avance sur la troisième place, l'Iran et la Corée du Sud seront, sauf énorme catastrophe, au Mondial. Les Emirats Arabes Unis, le Liban et l'Irak se disputeront le ticket pour les barrages.

Un matelas de 4 points pour l'Arabie Saoudite, en tête

Le Japon prend la 2ème place avant le sprint final



C'est nettement plus serré dans le groupe B. Si l'Arabie Saoudite tient la corde avec 16 points, le Japon (12 points) et l'Australie (11 unités), tous deux habitués des rendez-vous mondiaux, se livrent une bataille tenace. Oman et la Chine sont loin derrière. Rendez-vous en janvier pour la suite des hostilités.

En Océanie, la grosse interrogation

Alors que les autres confédérations sont en train de livrer leur verdict, l'Océanie n'a toujours pas entamé son processus de qualification. Retardé par le Covid-19, celui-ci devrait se tenir "en mars 2022", comme l'a indiqué l'OFC (confédération océanienne) en septembre. Le format n'a pas été précisé.

Rappelons que l'Océanie ne possède pas de billet direct pour le Mondial : le vainqueur des qualifications doit disputer un barrage contre une nation sud-américaine. La Nouvelle-Zélande, qui domine la zone, ne s'est qualifiée qu'à deux reprises.