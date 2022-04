Coupe du monde 2022 : les Bleus affronteront le Danemark, la Tunisie et un barragiste lors de la phase de groupes qui débutera fin novembre au Qatar

L’équipe de France est fixée, le compte à rebours lancé. Dans 234 jours débutera la prochaine Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Avant que la grand-messe du football mondial ne démarre à la fin de l’année 2022, la FIFA a procédé vendredi 1er avril au tirage au sort des huit groupes de la phase de poules du Mondial. La France, placée dans le groupe D, a été plutôt bien loti avec le Danemark, la Tunisie. Les Bleus devront attendre pour connaître leur dernier adversaire parmi les Émirats arabes unis, l'Australie et le Pérou, qui s'affronteront en barrages en juin.

Présents à Doha, pour assister au tirage au sort mais également pour y repérer le futur camp de base des Bleus pendant la compétition, le sélectionneur Didier Deschamps, et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët vont pouvoir souffler. Tête de série, l’équipe de France évite le pire (Allemagne, Pays-Bas dans le chapeau 2) et affrontera donc le Danemark, la Tunisie et le vainqueur des barrages Asie-Amérique du Sud. Le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro et que les Bleus affronteront deux fois en juin et en septembre lors de la Ligue des nations, sera l’adversaire le plus dangereux de la France.

Un premier match encore inconnu

Didier Deschamps et ses joueurs vont donc pouvoir préparer au mieux cette confrontation alors que la Tunisie, quart de finaliste de la dernière CAN et le barragiste qui se qualifiera seront deux adversaires plus abordables pour les tricolores. Mais attention à l’excès de confiance. En 2010, les Bleus avaient bénéficié d’un très bon tirage (Afrique du Sud, Mexique, Uruguay) avant de sombrer pendant la compétition. Comme en 2002 lorsque, champions du monde et d’Europe, les Français n’avaient pas su s’extirper d’un groupe accessible (Sénégal, Uruguay, Danemark).

Champions du monde en 2018 après avoir affronté à l'époque le Danemark en phase de groupes, les Bleus de Deschamps devront assumer leur statut face à ces mêmes Danois, les Tunisiens et leur dernier adversaire, en sachant pertinemment qu’ils seront, comme lors du dernier Euro, l’équipe à battre. En cas de qualification en huitième de finale, les Bleus croiseront une équipe d'un groupe C relevé (Argentine, Mexique, Pologne, Arabie saoudite).

Après avoir remporté ses deux matchs amicaux du mois de mars contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0), l’équipe de France aura deux nouveaux rassemblements en juin et en septembre, à l’occasion de la reprise de la Ligue des nations, pour se préparer à ce rendez-vous qatari. Avant de se plonger, à partir du 14 novembre prochain, pleinement dans la compétition et de disputer son tout premier match du Mondial le 22 novembre face aux Émirats arabes unis, l'Australie ou le Pérou.