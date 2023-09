Allemagne-France : Pavard dépassé, Kolo Muani décevant, Tchouameni investi... Les notes des Bleus

De Mike Maignan à Antoine Griezmann, retour sur les prestations des joueurs de Didier Deschamps lors de leur défaite contre l'Allemagne (1-2), mardi, en amical.

Temps de lecture : 3 min

L'équipe de France a subi sa première défaite de l'année, mardi 12 septembre, contre l'Allemagne (1-2). Largement remaniée, l'équipe de Didier Deschamps a largement déçu même s'il s'agissait d'un match amical. On retiendra l'entame "catastrophique" (du propre aveu du sélectionneur) et les opportunités gâchées par ceux qui avaient un coup à jouer, de Benjamin Pavard à Randal Kolo Muani en passant par Eduardo Camavinga. Seuls Aurélien Tchouameni et Kingsley Coman ont montré un visage plutôt positif.

Mike Maignan : 5/10

On ne reste pas éternellement invincible. Le Milanais a encaissé ses deux premiers buts depuis son installation au poste de n°1 sans pouvoir faire quoi que ce soit. Toujours aussi fiable quand on le sollicite pour relancer court.

Benjamin Pavard : 3/10

Il y a passer à côté d'un match et donner l'impression d'être trop souvent le maillon faible. Mal placé et complètement dépassé sur son côté droit, le néo-Nerazzurri a été le symbole des 20 premières minutes défaillantes de l'équipe de France. Sa responsabilité est engagée sur l'ouverture du score de Müller (4e). Remplacé par Jules Koundé (64e).

Jean-Clair Todibo : 4/10

Une première sélection en équipe de France qui ne lui permettra pas de rebattre les cartes. On retiendra quelques approximations en début et en fin de match (sa relance manquée provoque le but du 2-0 de Leroy Sané). Il contre un tir dangereux de Wirtz dans la surface (67e).

William Saliba : 4/10

Une nouvelle opportunité de gâchée pour convaincre avec les Bleus. Trop lent pour espérer intervenir sur le deuxième but allemand. Il faudra encore attendre pour le voir rendre une copie sans bémol en équipe de France.

Théo Hernandez : 4/10

Un alignement défensif hasardeux et un apport offensif étrangement inexistant.

Kingsley Coman : 6/10

Engagé dans une concurrence indécise avec Ousmane Dembélé sur l'aile droite, il était celui qui avait le plus gros coup à jouer. Toujours pas de but pour lui en équipe de France (depuis presque trois ans maintenant), mais quelques fulgurances. Sa qualité technique est la seule chose qu'on a pu se mettre sous la dent en première période. Remplacé par Ousmane Dembélé (64e).

Aurélien Tchouameni : 6,5/10

Quand l'équipe de France a sorti la tête de l'eau, c'était sous son impulsion. Une nouvelle affirmation de ce caractère de patron déjà décelé chez lui. Il se montre dangereux de la tête trois fois d'affilée en l'espace de deux minutes (38e). L'une d'elles a obligé Marc-André ter Stegen à se détendre (38e). S'il se fait prendre dans le dos sur le deuxième but allemand, c'est aussi parce qu'il compense l'absence de Théo Hernandez sur le côté gauche.

Eduardo Camavinga : 4/10

Du mal à exister dans un secteur dominé par les Allemands. Trop de passivité sur le but de Thomas Müller qui a tout le temps de contrôler et de transpercer les filets (4e). Mais un penalty obtenu qui lui permet de nuancer – légèrement – la déception liée à sa prestation (88e).

Adrien Rabiot : 4,5/10

Ce n'est pas toujours inquiétant de ne pas remarquer Adrien Rabiot sur un terrain, mais face à l'Allemagne, le Turinois n'a pas vraiment tenu son rôle de régulateur. Excentré sur le côté gauche, il n'a touché que très peu de ballons (33) et s'il n'a pas fait d'erreur majeure, il ne s'est signalé par aucune action marquante. Remplacé par Youssouf Fofana (78e).

Antoine Griezmann : 5/10

Un 80e match d'affilée, mais pas le plus marquant de la série. S'il réduit anecdotiquement le score sur penalty à la 89e minute, son rayonnement habituel n'a pas été observé. Sur le côté, dans l'entre-jeu, mais rarement devant, où il était attendu pour former un duo avec Randal Kolo Muani.

Randal Kolo Muani : 4/10

Tout semble indiquer qu'il sera le successeur d'Olivier Giroud à la pointe de l'attaque, mais celui qui vient de poser ses valises au PSG doit confirmer les promesses de la finale du Mondial. Malgré sa traditionnelle combativité, il n'a pas saisi sa chance, restant muet avec les Bleus en 2023 (5 matchs). "RKM" n'est pourtant pas passé loin d'obtenir un penalty (20e), l'arbitre de la rencontre jugeant la charge de Rüdiger licite. Remplacé par Marcus Thuram (64e).