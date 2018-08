En conflit depuis des mois, Didier Deschamps réfléchirait à poursuivre en justice Christophe Dugarry

C'est ce qu'affirme "Le Parisien", mardi.

Leur match n'en finit plus de se prolonger. Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps n’a pas apprécié la dernière encartade de son ancien coéquipier de 1998, Christophe Dugarry. Pour sa rentrée sur RMC, lundi 20 août, celui qui est désormais chroniqueur sportif a répondu sèchement au sélectionneur des Bleus. "Dès qu’on n’est pas d’accord avec Didier Deschamps, on lui manque de respect", a-t-il entre autres fustigé.

Désormais, son ancien capitaine "réfléchit à d’éventuelles poursuites devant les tribunaux", rapporte Le Parisien, qui assure que "son avocat, Carlo Brusa, étudie la question". Selon le quotidien, Didier Deschamps "estime que Dugarry s’attaque à l’homme et non au sélectionneur" et déplore que "ses proches subissent par ricochets la virulence de ces attaques".

"J'ai bientôt 50 ans et je ne fais plus semblant"

Le contentieux entre les deux hommes n'est pas nouveau. En mars, Christophe Dugarry avait eu cette phrase cinglante sur l'équipe de France : "Elle manque de caractère, de mental et d'investissement." En mai, il avait expliqué : "On ne peut pas être champion du monde avec Giroud" [comme attaquant], accusant le coach des Bleus de "prendre la France en otage" en ne sélectionnant pas Karim Benzema pour le Mondial en Russie. Quelques jours plus tard, Christophe Dugarry s'était excusé, à l'antenne, auprès de Giroud.

En juillet, quelques jours après le sacre de l'équipe de France à Moscou, Didier Deschamps avait réglé ses comptes avec son ancien partenaire dans une interview accordée au Parisien. "Dugarry ose dire que je prends la France en otage, cela dépasse l'entendement, a fustigé Didier Deschamps. On a vécu des choses ensemble, donc je sais qu'au niveau de l'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai bientôt 50 ans et je ne fais plus semblant. Si on devait se voir avec Duga, ça ne serait même pas bonjour, bonsoir. Chacun sa route, chacun son chemin."