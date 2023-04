Emmanuel Macron assistera bien à la finale de la Coupe de France de football, confirme l'Élysée

"C’est un événement sportif, familial et festif auquel le président s’est toujours rendu. Il y sera cette année encore", malgré la mobilisation contre la réforme des retraites, précise l'entourage du chef de l'État.

Emmanuel Macron assistera bien à la finale de la Coupe de France de football qui opposera Nantes à Toulouse, samedi 29 avril, au Stade de France, à Saint-Denis, en région parisienne, confirme l'Élysée à franceinfo. Comme chaque année, le président participera à cet événement, malgré la mobilisation contre la réforme des retraites.

"La finale de la Coupe de France, c’est un événement sportif, familial et festif auquel le président s’est toujours rendu. Il y sera cette année encore", indique l'entourage d'Emmanuel Macron. En revanche, on ignore pour l'instant si le président descendra saluer les joueurs sur la pelouse avant le coup d'envoi comme il le fait habituellement.

Opération "carton rouge" de l'intersyndicale

L'intersyndicale de Seine-Saint-Denis prévoit de distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets pour une opération "carton rouge" lors de cet événement. Les spectateurs sont appelés à brandir leur carton portant l'inscription "non à la retraite à 64 ans" et à siffler à la 49e minute, en référence au 49.3. La distribution aura lieu samedi de 17 h à 20 h au niveau de la sortie du métro de la ligne 13 et des sorties du RER B et D.

3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 1 000 de plus que lors de la finale de la Ligue des champions, en mai 2022.