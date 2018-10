Foot : Denis Balbir, qui va commenter France-Allemagne sur M6, se dit "contre" les femmes commentatrices

Le journaliste sportif estime que "le timbre de voix" des femmes "ne fonctionnerait pas" sur les matchs masculins car "elles vont monter dans les aigus". En revanche, il est favorable à l'intervention d'une femme "expert" lors des matchs.

"Faire commenter le foot masculin par une femme, je suis contre." Répondant à la question d'une spectatrice, le journaliste sportif de M6 Denis Balbir a estimé, mardi 16 octobre, dans l'émission "Buzz TV" du Figaro, que le "timbre de voix" des femmes "ne fonctionnerait pas" pour commenter un match de football masculin. "Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus, ça va être forcément, peut-être, un peu plus délicat à supporter", a-t-il dit. "Je sais que l'on va me traiter de mysogine et de sexiste parce que je dis ça, mais ce n'est pas parce que c'est une femme : c'est le timbre de voix qui ne fonctionnerait pas."

Suspendu quelques jours par W9 en juin

Denis Balbir, qui doit commenter la rencontre France-Allemagne, mardi soir, a précisé que cet avis ne valait que pour le "rôle de commentateur numéro 1", qui pourrait s'avérer "dangereux" pour une femme. En revanche, il s'est montré plus ouvert sur le poste de consultante et d'experte. "Mettre une femme en tant qu'expert sur du foot masculin, là ça ne me dérangerait pas", a-t-il ajouté.

En avril, Denis Balbir avait été suspendu quelques jours par la chaîne W9, membre du groupe M6, après des propos tenus hors antenne à la fin du match Marseille-Leipzig : "Je suis bien content pour ces pédés-là, arrogants au match aller, comme ils étaient sûrs de gagner, enfoirés !" avait-il dit au sujet des joueurs allemands, battus par l'OM.