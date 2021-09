Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 : ce que l’on sait de l’interruption de la rencontre Brésil-Argentine

Les autorités sanitaires brésiliennes ont interrompu la rencontre dimanche pour réclamer la sortie pour des raisons sanitaires de trois Argentins titulaires qui jouent habituellement en Premier League : E. Martinez (Aston Villa), Lo Celso et Romero (Tottenham Hotspur).

Le match de qualifications pour le Mondial-2022 de football entre le Brésil et l'Argentine a été suspendu dimanche 5 septembre, à Sao Paulo, après l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne Anvisa, pour violation des protocoles anti covid de la part de quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre.

Les Argentins sont rentrés aux vestiaires après cette interruption à la cinquième minute de jeu de ce choc des qualifications sud-américaines, après l'entrée sur le terrain d'un agent de l'Anvisa, dans la confusion générale. Après plusieurs dizaines de minutes d’incertitude, l'arbitre de la rencontre a pris la décision de suspendre définitivement la rencontre.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Que s'est-il passé avant la rencontre ?

Quelques heures avant le coup d'envoi de Brésil-Argentine, l'Anvisa avait annoncé dans un communiqué avoir recommandé aux autorités locales de l'Etat de Sao Paulo que quatre footballeurs de la sélection argentine en provenance du Royaume-Uni soient "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil.

"L'Anvisa considère que cette situation représente un risque sanitaire grave et recommande que les autorités de santé locales (de Sao Paulo) ordonnent la quarantaine immédiate des joueurs, qui sont interdits de prendre part à toute activité et de demeurer sur le territoire brésilien", a expliqué l'agence dans un communiqué.

Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation des variants du Covid-19.

Qui sont les joueurs concernés et qu'ont-ils fait ?

Selon l’agence Anvisa, les quatre joueurs argentins en infraction sont Emiliano Martínez (Aston Villa), Lo Celso, Romero (Tottenham Hotspur) et Emiliano Buendia (Aston Villa). Les quatre pensoinnaires de Premier League auraient fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil, omettant de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée.

Que s’est-il passé pendant la rencontre ?

Malgré cette décision, Lo Celso, Martinez et Romero ont été alignés dans le 11 titulaire de l'Albiceleste et ont débuté le match. Au bout de cinq minutes et dans une confusion totale, des membres de l’agence sanitaire sont rentrés sur le terrain pour demander la sortie des joueurs concernés par l'interdiction d’entrée. Le reste de la délégation argentine, refusant de jouer sans ses coéquipiers, est alors rentrée dans le vestiaire. Après de nombreuses minutes de flottement, la rencontre a été finalement suspendue définitivement.

Sur une vidéo on peut entendre un délégué de l'agence sanitaire brésilienne dire à la sélection Argentine : "Ce n'était pas la manière adéquate, mais la sécurité sanitaire du pays passe avant tout" ce à quoi Lionel Messi a répondu "Ça fait 3 jours qu'on est là, pourquoi vous n'êtes pas venus chercher les joueurs avant ?". Une situation rocambolesque qui a pris de court tous les acteurs présents sur le terrain de l'Arena Corinthians.