Droits TV du foot : Noël Le Graët demande à Canal+ de revoir sa position

À ce jour, la Ligue 1 et la Ligue 2 n’ont toujours pas de diffuseurs arrêtés. Canal+ ne souhaite pas plus que les deux plus belles affiches par journée, et les autres diffuseurs ne se bousculent pas pour acheter les autres matchs.

>>> La Ligue 1 à 18 clubs, cela va changer quoi ?

Cet interminable feuilleton irrite le président de la Fédération Française de football. Noël Le Graët ne veut pas aller au bras de fer avec Canal+ mais n’est pas satisfait des propos du patron de la chaîne cryptée, Maxime Saada, qui entend faire baisser le montant global des droits télé du foot français pour les trois prochaines saisons. "Il y a eu un petit divorce, dit Noël Le Graët, mais maintenant il faut arrêter. Canal+ et beIN, qui sont nos partenaires naturels, doivent se mettre à un niveau normal."

Deux à quatre fois moins que les autres championnats européens

Noël Le Graët prend exemple sur le montant des droits télé des autres grands championnats européens : "Je constate que les Anglais restent à plus de deux milliards, que les Allemands sont à 1,3 milliard, les Espagnols et les Italiens à 1,2 milliard... Donc on ne peut pas être à 500 millions et dire 'merci Canal'."

"Nous devons nous retrouver très vite pour changer les chiffres proposés." Noël Le Graët, président de la FFF à franceinfo

Sans le football, Canal+ ne se serait pas développé de cette manière, ajoute le président de la Fédération, pour qui la chaîne cryptée doit maintenant renvoyer l’ascenseur à un football français en grande difficulté économique.