Droits TV de la Ligue 1 : des présidents de clubs lancent un audit au sein de la LFP après des "résultats pas au niveau"

Le feuilleton n'est pas terminé. Un audit a été lancé, mardi 16 juillet, au sein de la Ligue de football professionnelle (LFP) par plusieurs présidents de clubs de Ligue 1. Ces derniers mettent en avant des "résultats [qui] ne sont pas au niveau des investissements consentis" après le choix du duo DAZN-beIN Sports, qui va se partager la diffusion des matches pour près de 500 millions d'euros par saison.

"Un audit de tous les postes de charges de la LFP et LFP MEDIA a été confié à plusieurs présidents car il s'avère que malheureusement les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis", explique le communiqué. Un document signé par Jean-Pierre Caillot, le président du club de Reims et président du collège Ligue 1, Jean-Pierre Rivière, président de l'OGC Nice et vice-président du collège et Laurent Nicollin, président de Montpellier et de Foot Unis, le syndicat des clubs professionnels.

A un mois du début de la saison 2024-2025 et au bout d'interminables négociations, la Ligue de football professionnel a fait le choix dimanche 14 juillet, lors de son conseil d'administration, d'une répartition des rencontres entre DAZN, nouvel acteur dans l'écosystème du football français, et la chaîne qatarienne beIN Sports. Pour les deux prochaines saisons au moins, DAZN devrait donc diffuser huit des neuf rencontres de chacune des 34 journées du championnat pour 400 millions d'euros, l'affiche de chaque journée revenant à beIN pour 100 millions d'euros. Des négociations sont toujours en cours sur ce volet.

Choix sous réserve de "clauses et des aménagements"

Selon les trois dirigeants, 16 clubs sur 18 de L1 "ont décidé d'attribuer ces droits audiovisuels à DAZN et beIN Sports avec des clauses et des aménagements". C'est "une orientation que nous pensons être la meilleure dans l'immédiat pour le football professionnel français", estiment ces trois présidents de clubs de L1. En plus de ces 500 millions sur les droits nationaux de la Ligue 1, le football français percevra aussi 160 millions annuels obtenus pour les droits à l'international, plus les 40 millions des droits de la Ligue 2, soit un total de 700 millions d'euros annuels, loin du milliard espéré en octobre par le président de la Ligue, Vincent Labrune.

Réunis en collège avant le Conseil d'administration qui a scellé l'accord, les présidents des clubs de Ligue 1, malgré des débats houleux selon un participant, ont écarté dimanche le lancement d'une chaîne 100% L1, produite directement par la LFP, même couplée au catalogue Max de Warner Bros Discovery.