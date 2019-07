DIRECT. Finale de la CAN : l'Algérie prend très rapidement l'avantage face au Sénégal (1-0)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le corps d'une vieille dame a été découvert aujourd'hui plusieurs années après son décès dans son appartement du 6e arrondissement de Marseille (Bouches du Rhône). Ni son entourage ni son voisinage n'avaient remarqué son absence. Ce sont deux ouvriers, qui travaillaient sur le toit de l'immeuble de quatre étages, qui ont donné l'alerte après avoir aperçu la dépouille par une fenêtre.

: A Marseille, l'ouverture du score des Fennecs a été célébrée dans une ambiance de feu, rapporte le correspondant du Monde sur place.

: Le propriétaire suédois du pétrolier battant pavillon britannique, "confisqué" ce soir par les Gardiens de la Révolution iraniens, confirme avoir perdu le contact avec son navire après une "attaque" dans le détroit d'Ormuz.

: Et but de l'Algérie dès l'entame du match !! Baghdad Bounedjah ouvre le score de façon complètement improbable : sa frappe, détournée par un défenseur sénégalais, part en cloche avant de se loger dans les filets d'Alfred Gomis, qui s'attendait manifestement à ce que le ballon sorte. Ca fait 1-0 entre l'Algérie et le Sénégal !

: Bonsoir @giga ! Je viens d'interroger mes petits camarades, et voici leurs pronostics. Mon collègue Louis mise sur une victoire 2-1 de l'Algérie, ma collègue Jalila voit les Sénégalais s'imposer 3-0, tout comme Steve qui voit les Lions de la Teranga gagner 2-0. Pour ma part, je mets une pièce sur une victoire de l'Algérie en prolongations, après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

: C'est l'heure des pronos pour la finale. 3-1 pour le Sénégal ⚽️Et à la rédac quels sont vos pronos ?

: Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont évoqué aujourd'hui par téléphone le dossier iranien, sur fond de très vives tensions entre les Etats-Unis et la République islamique, a indiqué la Maison Blanche.

: Le corps d'une mère de famille de 43 ans et de son bébé de 20 mois, tués par arme à feu, ont été retrouvés mercredi dans le petit village des Rives (Hérault). Le procureur a donné aujourd'hui des détails sur l'enquête, et ceux-ci font froid dans le dos. Le père de 39 ans, qui a reconnu être l'auteur des coups de feu, a indiqué aux enquêteurs avoir mis au point avec sa femme un projet de suicide collectif, qui n'est pas allé à son terme. Plus d'informations chez nos confrères de France 3 .

: Que regarder ce soir à la télévision ? France 2 vous propose un documentaire sur l'histoire de France Gall et Michel Berger, Toi sinon personne. Avec Les Avions du bout du monde, France 5 vous invite à un voyage dans le ciel. Et puis, il y a bien sûr la finale de la CAN opposant l'Algérie au Sénégal sur TMC ou Beinsport.

: L'ambiance monte au Caire ! A 15 minutes du coup d'envoi, le match entre Algériens et Sénégalais a déjà commencé dans les tribunes.

















(MOHAMED EL-SHAHED / JAVIER SORIANO / AFP)



: Bonsoir @FromLevallois. L'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (Acro) a en effet dénoncé avant-hier une "contamination" radioactive de l'eau potable de 6,4 millions personnes en France. Pour affirmer que l'eau du robinet est contaminée au tritium, l'association se base sur "des données fournies par le ministère de la Santé". Mais l'Acro reconnaît elle-même qu'"aucune valeur ne dépasse le critère de qualité de 100 Bq/L (Becquerel par litre) instauré par les autorités sanitaires". Nous avions consacré un article à ce sujet avant-hier.

: Désolée de plomber l'ambiance sur ce feed mais je n'ai vu aucune réaction au potentiel scandale de l'eau contaminée en IDF. Un commentaire ?

: Les deux équipes, qui faisaient figures de poids lourds de cette CAN, brillent toutefois par un palmarès très maigre : l'Algérie n'a gagné qu'une Coupe d'Afrique des nations en 1990, tandis que les Lions de la Teranga n'ont jamais remporté ce trophée. C'est dire si les enjeux sont élevés pour les deux équipes.

: Faisons un petit point à trente minutes du coup d'envoi : les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la phase de poules du tournoi. Ce sont les Fennecs qui s'étaient imposés par la plus petite des marges grâce à un but de Youcef Belaïli en début de seconde mi-temps.

: Le bâtiment a été arraisonné par la force navale des Gardiens pour "non respect du code maritime international", "à la demande de l'Autorité portuaire et maritime de la province de l'Hormozgan", indiquent les Gardiens de la Révolution.

: Les Gardiens de la Révolution iraniens annoncent avoir "confisqué" un pétrolier britannique, le Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz.

: La belle histoire de cette finale concerne les destins croisés des deux sélectionneurs, Djamel Belmadi et Aliou Cissé. Nés à un jour d'écart en mars 1976, ces deux anciens joueurs ont grandi à Champigny-sur-Marne. Francetv sport nous en dit plus.









(AFP)

: Ça y est ! On sait qui seront les 22 acteurs de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et l'Algérie. A surveiller, forcément, le match dans le match entre les deux stars Riyad Mahrez et Sadio Mane.

: Alexandra et Michelle, qui se sont dit "oui" hier en Equateur, sont devenues le premier couple homosexuel à se marier dans ce pays conservateur qui a légalisé mi-juin les unions entre personnes du même sexe. En Amérique latine, le mariage homosexuel est déjà reconnu par l'Argentine, le Brésil, la Colombie et l'Uruguay.

: Vingt heures, voici le point sur l'actualité :



L'enquête menée par l'Assemblée nationale conclut que les dîners polémiques organisés par François de Rugy étaient bien "professionnels", selon les informations de franceinfo.



La pression monte au Caire. Dans une heure sera donné le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui oppose l'Algérie au Sénégal. Dans plusieurs villes françaises, la sécurité sera fortement renforcée pour éviter les débordements.



• Enorme Alaphilippe. Le Français a remporté le contre-la-montre de Pau et renforce son maillot jaune. Il compte désormais 1'26 d'avance sur Geraint Thomas.



• Les Etats-Unis ont affirmé hier avoir abattu un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz, ce que Téhéran a démenti. Nous vous racontons dans un article comment le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre de toutes les discordes entre ces deux pays.

: Pensiez-vous vraiment que cette enquête allait conclure à autre chose ?

: Et voilà, un homme lynché sur la base de la bonne vieille morale. Est ce le retour de l inquisition ? La France va mal, qu’elle est cette haine de l argent, de ceux qui réussissent ?!....

: Dans les commentaires, nos lecteurs sont partagés sur les conclusions de l'enquête interne de l'Assemblée nationale, qui estime que François de Rugy n'a enfreint aucune règle en organisant des dîners à l'hôtel de Lassay.

: C'est conforme aux règles mais on change les règles quand même ! Autrement dit c'était très clair tout ça.

: Sur la base des règles en vigueur, le rapport de l'Assemblée nationale estime qu'il n'y a rien à reprocher à François de Rugy. Son successeur Richard Ferrand devrait proposer de réfléchir, en collaboration avec la déontologue de l'Assemblée, à de nouvelles règles. L'objectif est de rendre plus transparent l'emploi du budget accordé au quatrième personnage de l'Etat et d'éviter que des doutes ne resurgissent.

: "C'est formidable ! On l'attend demain, il y a deux beaux cols ! Je suis derrière lui. C'est un coureur généreux et qui attaque ! Il faut toujours attaquer, surtout quand on croit qu'on est au repos"



Emmanuel Macron félicite Julian Alaphilippe, qui a gagné cet après-midi le contre-la-montre de Pau.



: Emmanuel Macron se trouve à Pau, où il doit dévoiler un totem en l'honneur du 100e anniversaire de la création du maillot jaune au sein du musée "Le Tour des géants". François Bayrou, maire de la ville, ainsi que les coureurs Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, quintuples vainqueurs du Tour de France, participent à l'événement. Vous pouvez suivre cet événement en direct ici même.







: Les résultats de l'enquête interne de l'Assemblée nationale sur François de Rugy sont officiellement attendus mardi. Mais les investigations sont à présent terminées, et le rapport est en cours de rédaction.

: #RUGY L'enquête menée par l'Assemblée nationale conclut que les dîners polémiques organisés par François de Rugy étaient bien "professionnels", selon les informations de franceinfo.

: Maximilian Schachmann abandonne. L'Allemand, qui a rallié l'arrivée du contre-la-montre à Pau (147e), renonce à poursuivre le Tour de France après sa chute dans la 13e étape, a annoncé son équipe Bora. Le coureur a passé des examens qui ont conclu à trois os fracturés dans la main gauche. Il doit être transféré dans son pays pour une intervention chirurgicale.

: Le temps de demain sera souvent agité. L'épisode orageux ayant concerné la Bretagne et la Normandie la nuit précédente se décalera peu à peu vers le nord-ouest et ne touchera plus que les Hauts-de-France à la mi-journée. A l'arrière, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Voici les prévisions.



Voici la carte du matin :









Et celle de l'après-midi :





: Ce nouvel incident autour du sort d'un drone iranien ponctue plusieurs semaines de tensions dans le Golfe, alors que les relations entre les Etats-Unis et l'Iran sont au plus bas. Nous vous racontons dans un article comment le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre de toutes les discordes entre ces deux pays.

: Le poker menteur entre Washington et Téhéran continue. Donald Trump vient d'affirmer que les Etats-Unis avaient bien "abattu" hier un drone iranien au-dessus du détroit d'Ormuz, ce que l'Iran a de son côté catégoriquement démenti.





: "Demain est un très grand jour, 50 ans après que nous avons planté un beau drapeau américain sur la Lune". Le président américain Donald Trump a reçu ce soir à la Maison Blanche les deux astronautes de la mission Apollo 11 encore en vie, Buzz Aldrin et Michael Collins, à la veille du 50e anniversaire du premier alunissage d'humains.









(BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

: Jetons un coup d'œil au top 10 du classement général du Tour après la 13e étape remportée par Julian Alaphilippe.



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 53 h 01:09.



2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1:26.



3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 2:12.



4. Enric Mas (ESP/DEC) 2:44.



5. Egan Bernal (COL/INE) 2:52.



6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 3:04.



7. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 3:22.



8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 3:54.



9. Nairo Quintana (COL/MOV) 3:55.



10. Adam Yates (GBR/MIT) 3:55.

: "On n'a pas l'impression que ce soit une affaire qui leur semble très grave ou très sérieuse. J'espère que le déroulement des investigations va faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il s'est passé le soir du 21 juin à Nantes."



Un mois après la disparition de Steve Maia Caniço le soir de la Fête de la musique à Nantes après une charge policière, 85 personnes ont déposé une plainte collective contre X pour "mise en danger d'autrui" et "violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique". Interrogée par franceinfo, l'avocate des plaignants estime que l'affaire "n'est pas une priorité" pour les pouvoirs publics.

: Julian Alaphilippe peut-il rêver plus grand ? Certains, comme le tenant du titre Geraint Thomas –excusez du peu – commencent à y croire.

: Bonsoir internet ! Heureux de vous retrouver pour suivre l'actualité de la soirée, marquée bien sûr par la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et l'Algérie. Histoire de vous mettre la pêche pour le week-end, je vous propose d'écouter Gengis, tout nouveau titre du duo français Polo & Pan. Testé et approuvé ce matin !





: Je vous quitte sur cette magnifique performance de Julian Alaphilippe. C'est Vincent Matalon qui reprend les commandes de ce direct. Bonne soirée et bon week-end !

: C'est la première fois qu'un Français remporte une victoire en chrono sur le Tour de France depuis 1987.





: "C'est incroyable. Sans prétention, je savais que sur un tel parcours, je pouvais faire une bonne performance, même si je ne m'imaginais pas gagner."



Le héros du jour réagit à son incroyable victoire d'étape.

: Il est 18 heures, voici le point sur l'actualité :



• Enorme Alaphilippe ! Le Français remporte le contre-la-montre de Pau et renforce son maillot jaune. Il compte désormais 1'26 d'avance sur Geraint Thomas.



• "Ces meurtres auraient pu être évités." Les familles et proches de 35 victimes de féminicide proposent des mesures contre les violences conjugales dans une tribune publiée sur franceinfo.



Inciter "au prolongement de l'activité" avec un "âge d'équilibre" de départ assorti d'un dispositif de décote/surcote : le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a dévoilé ses préconisations, diversement accueillies, pour le futur "système universel" promis par Emmanuel Macron. Voici ce qu'il faut en retenir.



Les Etats-Unis ont affirmé hier avoir abattu un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme ce matin que les Etats-Unis ont en fait abattu un de leurs drones par erreur.

: Voici la dernière minute du chrono de Julian Alaphilippe :









(FRANCE 2)

: Julian Alain ou Philippe peu importe ... un grand BRAVO champion !

: J’en ai les larmes aux yeux !!! Bravo on commence à y croire en jaune à Paris !!