Les Lyonnaises sont en tête du championnat de France féminin devant le Paris-SG.

Choc au sommet entre le Paris FC et les leaders lyonnaises, Dimanche 27 novembre. Les coéquipières de Wendie Renard ont l'occasion de s'envoler au classement et prendre une avance importante sur leurs rivales du jour (3es) qui pointent à quatre points. Les joueuses de Jean-Michel Aulas se sont relancées dans la semaine en battant le FC Zurich (3-0) et vont pouvoir surfer sur cette victoire. Une rencontre à suivre sur franceinfo: sport en live commenté.