DIRECT. Mondial 2018 : Rabiot a "fait une énorme erreur" en refusant son statut de réserviste, selon Deschamps

Ce qu'il faut savoir

L'affaire Adrien Rabiot ternit l'arrivée des 23 joueurs des Bleus à Clairefontaine pour préparer le Mondial en Russie. Le milieu de terrain a écrit à Didier Deschamps pour refuser son statut de suppléant. Il fait là '"une énorme erreur", réagit le sélectionneur lors d'une conférence de presse, mercredi 23 mai, au début des trois semaines de préparation rythmées par trois matchs amicaux contre la République d'Irlande (28 mai), l'Italie (1er juin) et les Etats-Unis (9 juin).

Adrien Rabiot renonce. Le milieu de terrain a écrit au sélectionneur pour lui annoncer qu'il refusait d'être suppléant en vue du Mondial. Selon L'Equipe, le joueur de 23 ans "aurait décidé d'agir seul, sans forcément tenir compte des recommandations de ses proches". Le Parisien avance de son côté que c'est "une décision mûrement réfléchie que le staff tricolore aurait tenté d'infléchir".

Pour la FFF, "il se sanctionne tout seul". Le président de la Fédération française de football estime que le milieu de terrain "se pénalise" avec une telle décision. "Il s'auto-exclut de lui-même, abonde Didier Deschamps. Il a fait une énorme erreur."

De nombreuses réactions. L'affaire fait grand bruit en France. Ce refus d'Adrien Rabiot a même fait réagir le porte-parole du gouvernement français Benjamin Griveaux : "Quand on a l'honneur d'être appelé à porter le maillot tricolore et à défendre les couleurs de son pays, on répond présent, quel que soit le poste proposé."

Une liste finale le 4 juin. Lucas Digne, Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Moussa Sissoko... D'après Didier Deschamps, les suppléants doivent "se tenir prêt", même s'ils ne sont pas convoqués à Clairefontaine, pour éventuellement remplacer un blessé dans la liste finale, que Didier Deschamps doit communiquer à la Fifa le 4 juin.