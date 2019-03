DIRECT. Les Bleus se donnent de l'air et mènent rapidement 2-0 contre la Moldavie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: @anonyme C'est limite, limite, mais vous savez aussi bien que moi que les ralentis et autres révélateurs vidéo sont à prendre avec des pincettes. Une chose est sûre : l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau.

: Pas de VAR Mais hors-jeu certain sur le but de Griezmann. La France a encore une fois de la chance. Comme d’habitude.

: Et hop, deuxième but des Bleus signé Raphaël Varane sur un corner sur lequel le gardien se fait surprendre par la course du défenseur du Real. , le match semble plié.

: Si on a parlé de la place d'Olivier Giroud au hit-parade des buteurs tricolores, celle d'Antoine Griezmann n'est pas mal non plus.

: Ouverture du score pour les Bleus, signée Antoine Griezmann sur une passe lumineuse de Paul Pogba ! Cette reprise de volée est juste parfaite, et ne laisse aucune chance au gardien. 1-0 pour les Bleus juste avant la demi-heure de jeu.

: 15e minute, Hugo Lloris touche le ballon. Son premier. Un des rares qu'il verra pendant le match, selon toute vraisemblance. Pas besoin de mettre une petite laine pour les longues soirées tout seul dans sa surface, il fait encore un petit 12°C à Chisinau.

: 10 minutes de jeu, un seul frisson sur la cage moldave, quand Kylian Mbappé est parti de loin pour dribbler plusieurs défenseurs, est entré dans la surface, mais a trop écrasé sa frappe. , 11e.

: Comme attendu, les Moldaves se recroquevillent dans leur surface de réparation dès la perte du ballon. Les Bleus vont devoir être patients, créatifs et s'appliquer sur les centres pour donner des ballons exploitables à Olivier Giroud, la tour de contrôle de l'attaque. S'il marque ce soir, l'attaquant de Chelsea égalera David Trezeguet au hall of fame des Bleus. , 5e.





: Le coup d'envoi du match vient d'être donné ! Les champions du monde, en blanc, face aux Moldaves, tout de rouge vêtus..

: 3-2 pour la France

: 3-1 Moldavie...... trop sur de nous.

: Un nul 0-0 et un match triste

: Euh... je rêve ou les supporters moldaves ont chanté leurs trucs alors que la Marseillaise avait commencé ! Allez, 10-0 contre ces malotrus !

: Ce n'est vraiment pas de chance pour Kingsley Coman. L'ailier du Bayern, absent des Bleus depuis plus d'un an, avait retrouvé une place de titulaire. Mais il doit céder sa place au dernier moment après une blessure à l'échauffement. C'est Blaise Matuidi, au profil plus défensif, qui le remplace.

: 3-0 pour la Moldavie face aux champions du monde. Je prends des risques.

: 3 à 0 pour la France

: Alors que la fanfare locale foule la pelouse de Chisinau (qui se prononce "Kichino" pour votre gouverne), les derniers pronostics tombent et celui de @loustic du 29 va vous étonner.

: Officiellement, le stade de Chisinau peut accueillir 12 000 spectateurs. Plus quelques petits malins qui ont une vue royale sur le rectangle vert sans bourse délier.

: @anonyme @rico et @Galyon : Je vous rappelle qu'on a commencé la précédente campagne de qualifications par un sinistre 0-0 en Biélorussie ? Ou que les champions du monde 1998 avaient peiné face à l'Islande qui n'était pas au niveau qu'on lui connaît aujourd'hui pour leur premier match officiel après le 12 juillet (2-2) ? Méfiance, méfiance :-)

: 7-1 pour la France (comme le numéro de mon département !)

: 5-1 pour la France !

: J'espère 4 ou 5 buts si les attaquants sont présents sinon c'est à désespérer.

: Ça vaut quoi exactement cette équipe de Moldavie ? Sa 170e place au classement en dit beaucoup, d'autant plus qu'il y a 10 ans, l'équipe pointait à la 38e place, son meilleur rang historique. Au printemps dernier, les Moldaves ont été humiliés 4-0 par le Luxembourg. Mais bon, souvenez-vous que les mêmes Luxembourgeois ont tenu la dragée haute aux Bleus lors d'un 0-0 de sinistre mémoire.

: Comme d'habitude, les pronostics des experts de la rédaction (enfin les gens qui travaillent ce soir) : unanimité pour une victoire de la France, seul varie le score. Boris Jullien et Marie-Adélaïde Scigacz misent sur un qu'on imagine tristounet, je penche pour un plus net et enfin Louis San nous prévoit un feu d'artifice avec un petit bien spectaculaire comme il faut.



A vous dans les commentaires !

: Bonsoir Louis, bonsoir à toutes et à tous. Si vous cherchez une spécialité moldave vu qu'il est l'heure du dîner, oubliez le foot pensez plutôt à la mamaliga (une sorte de polenta qui se mange avec de la viande et du fromage). N'empêche. Nous allons suivre les Bleus face à la 170e nation mondiale au classement Fifa, derrière Andorre.









<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



: Et Pierre Godon me rejoint dans ce direct pour suivre le match Moldavie-France.







: Il est 20 heures, que retenir de l'actualité ?



• Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel aux militaires, leur demandant de "ne pas tirer" demain face aux manifestants. Emmanuel Macron lui a répondu depuis Bruxelles, en assurant qu'"en aucun cas, l'armée n'est en charge du maintien de l'ordre", ce qu'a répété Edouard Philippe dans une lettre. Voici à quoi s'attendre pour la journée de demain.



• L'équipe de France de football débute sa campagne de qualifications à l'Euro 2020 par un déplacement inédit en Moldavie. Suivez et commentez le match avec nous par ici.



• Donald Trump affirme que le groupe Etat islamique est vaincu à "100%" en Syrie.





• Bruxelles a accordé au Royaume-Uni un report au 12 avril en cas de "no deal" et au 22 mai si un accord est entériné à Londres. "Nous avons trouvé hier un bon accord, respectant nos principes", a estimé Emmanuel Macron.

: Le coup d'envoi est dans une heure environ. Le stade se remplit doucement. Mais sûrement.

: Un journaliste donne la liste détaillant les 22 joueurs qui seront tout à l'heure, sur la pelouse du stade Chisinau (Moldavie). Cela permet de découvrir la composition de l'équipe moldave.

: Le 11 de départ de Didier Deschamps face à la Moldavie vient de tomber. Kingsley Coman et Layvin Kurzawa sont titulaires.

: Au micro de France Bleu, Olivier Giroud est revenu sur les critiques d'une partie du public et de certains médias dont il fait l'objet. "Aujourd’hui si j'en suis là, c'est que j'ai une certaine force de caractère, de mental qui me permet de passer outre les critiques", dit-il.

: Ce soir, l'équipe de France de football débute sa campagne de qualifications à l'Euro 2020 par un déplacement inédit en Moldavie. Quelque 600 supporteurs tricolores ont fait le déplacement. Mais ils n'ont pas encore investi le stade de Chisinau, comme le montre un journaliste du quotidien régional Ouest-France.

: Si vous n'avez pas de projet de sortie ce soir, voici une petite sélection télé :



Il y a bien sûr le match Moldavie-France diffusé sur TF1 à partir de 20h35. Antoine Griezmann et les Bleus, champions du monde en titre, débutent la campagne des éliminatoires pour l'Euro 2020 au stade Zimbru de Chisinau.



• France 3 diffuse à partir de 23h05 Daho par Daho, un documentaire sur le roi de la pop, qui revient sur sa longue carrière à la veille d'une tournée marathon dans toute la France.



• C8 diffuse les deux premiers épisodes de son magazine judiciaire consacré aux enlèvements. Au programme, les affaires Estelle Mouzin et de Christian Ranucci dite du "pull-over rouge".