DIRECT. Ligue des nations : les Bleus affrontent les Pays-Bas au Stade de France

Ce qu'il faut savoir

Une défaite gâcherait la fête. Les champions du monde français espèrent célébrer comme il se doit leur second sacre mondial, dimanche 9 septembre face aux Pays-Bas pour leur retour au Stade de France, et repousser le souvenir amer des festivités inachevées sur les Champs-Elysées. Suivez et commentez en direct le match sur franceinfo.

"Les belles choses, on a envie qu'elles continuent à vivre". Après avoir repris par un match nul contre l'Allemagne jeudi (0-0), les hommes de Didier Deschamps, sacré comme joueur il y a 20 ans dans l'enceinte dionysienne, vont s'offrir un dernier tour d'honneur devant leur public, avant de tourner la page du Mondial russe. "Les belles choses, on a envie qu'elles continuent à vie", livre le sélectionneur français

Un "grand tour d'honnheur du stade". Aux environs de 22h45, le sélectionneur, son équipe technique puis les 23 champions du monde "seront présentés un à un, avant un grand tour d'honneur du stade avec le trophée de la Coupe du monde", selon la Fédération française (FFF). Un spectacle son et lumières est prévu, animé notamment par le groupe Magic System dont une des chansons, Magic in the air, a accompagné le parcours des Bleus en Russie.