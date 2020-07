DIRECT. Ligue des champions : le PSG et Lyon découvrent leurs adversaires lors du tirage au sort du "Final 8"

Ce qu'il faut savoir

Affronteront-ils le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester City ? Paris et Lyon, les deux représentants français en Ligue des champions, attendent leurs adversaires garantis ou potentiels, lors du tirage au sort des quarts et des demi-finales à Nyon (Suisse), vendredi 10 juillet à midi. Du Bayern, tout frais champion d'Allemagne qui s'impose comme le nouveau favori, au Real Madrid, vainqueur de quatre des six dernières éditions, sans oublier le FC Barcelone de Lionel Messi ou Manchester City de Pep Guardiola, le PSG et l'OL risquent de tomber sur un adversaire royal.

Pour le PSG, l'enjeu d'éviter un poids lourd dès le quart de finale. Le PSG est l'une des quatre équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale avec le RB Leipzig (Allemagne), l'Atalanta Bergame (Italie) et l'Atlético Madrid (Espagne). Seules deux victoires suffisent pour atteindre la finale... Reste à éviter un poids lourd d'entrée de jeu pour son retour dans le Top 8 européen, après quatre ans d'absence à ce niveau.

Plusieurs départs du club parisien. Pour le PSG, la prudence est davantage de rigueur depuis les départs du buteur Edinson Cavani, du latéral droit Thomas Meunier, qui n'ont pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin, et des jeunes espoirs Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Le PSG a repris l'entraînement fin juin, 15 semaines après sa qualification aux dépens de Dortmund. Mais ses adversaires européens ont eu l'avantage d'avoir repris leurs championnats, au contraire de la Ligue 1.

Un duel Paris-Lyon possible ? Seul Lyon, l'autre représentant français encore en lice, partage avec Paris le handicap d'avoir connu une période de quatre mois sans compétition, depuis l'arrêt anticipé de la Ligue 1 mi-mars. Verra-t-on un duel PSG-OL ? Pour cela, l'OL doit finir le boulot contre la Juve après sa victoire 1-0 à l'aller fin février.

Une compétition au format inédit. Pour permettre la reprise de l'édition 2020 de la compétition, l'UEFA a adopté un format inédit, qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, sur terrain neutre à Lisbonne (Portugal) et à huis clos "jusqu'à nouvel ordre".