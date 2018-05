DIRECT. Foot : suivez le match de la France contre l'Irlande, à moins de trois semaines du Mondial en Russie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: J'aime bien la prestation de Mendy, très entreprenant sur son aile

: J'en parlais tout à l'heure : la forme physique de Benjamin Mendy, tout juste revenu d'une blessure qui l'a privé de toute sa saison, est un des points d'interrogation de ce match. Pour l'instant, le latéral gauche semble très en jambe. Il a même placé une lourde frappe de loin, repoussée par le gardien irlandais. 0-0 à la 27e.

: Premier coup franc dangereux pour la France, après une grosse faute sur Matuidi, et les Bleus se bousculent pour le tirer. C'est finalement Fékir qui tente sa chance, et sa frappe passe juste à côté du but. 0-0 après 22 minutes.

: A défaut de grand spectacle sur la pelouse, les commentaires sur Twitter se concentrent sur un absent : Adrien Rabiot, qui s'est exclu lui-même de la liste des suppléants pour le mondial cette semaine.

: Après un quart d'heure, la France affiche 89% de possession de balle. Les Australiens seront-ils aussi frileux : c'est pour la proximité entre le style de l'Irlande et de l'Australie, premier adversaire des Bleus au Mondial, que l'adversaire de ce soir a été choisi.

: Et pendant ce temps, l'enfant terrible Mario Balotelli dispute son premier match en équipe d'Italie depuis quatre ans, après s'être refait une santé pendant deux saisons à Nice. Il vient même d'ouvrir le score, contre l'Arabie Saoudite. Et vendredi, il affrontera la France.

: La France semble assez désorganisée en ce début de match, dans ce 4-3-3 où les joueurs s'échangent beaucoup leurs postes, notamment Fékir et Mbappé. Mais les Bleus ont très largement la possession du ballon, et l'Irlande ne sort pas de sa moitié de terrain. Reste à soigner les actions en attaque.

: Première grosse occasion pour les Bleus. Sidibé jaillit dans les jambes d'un défenseur irlandais, lui subtilise le ballon et le glisse à Mbappé, dont la frappe frôle le poteau irlandais. Les Français mettent du rythme en ce début de match.

: La France donne le coup d'envoi de son premier match de préparation pour le Mondial, contre l'Irlande au Stade de France.

: Le Stade de France rend hommage à Henri Michel, l'ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France, mort il y a un peu plus d'un mois.

: Après ceux de la rédaction, voici les pronostics de quelques commentateurs. Personne n'imagine vraiment un faux pas de l'équipe de France.

: Les joueurs des deux équipes font tout juste leur entrée sur la pelouse, il y a aura donc quelques minutes de retard sur l'heure prévue du coup d'envoi.

: La préparation de l’équipe de France a commencé il y a cinq jours à Clairefontaine, et le programme était bien rempli, selon L’Equipe : des tests médicaux, une sortie à vélo, une séquence de courses, deux séances ludiques, un entraînement tactique, et une dernière journée à huis clos.







: Les deux équipes se sont effectivement échauffées sous une pluie battante à Saint-Denis (l'Ile-de-France est en vigilance orange aux orages). Un journaliste de L'Equipe se demande si les Irlandais peuvent bénéficier de leur habitude de ce genre de météo mais, soyons honnêtes, ça ne devrait pas changer grand chose. En tout cas, aux dernières nouvelles, le coup d'envoi est maintenu.











: Quatre cadres de l’équipe de France – Lloris, Kanté, Griezmann et Pogba –débutent sur le banc, préservés après une saison éprouvante. Varane, lui, n’a pas encore rejoint l’équipe, après avoir joué la finale de la Ligue des champions samedi.





: A moins d'un gros faux pas, le résultat ne sera que symbolique. L'enjeu est plutôt individuel, ce soir, pour beaucoup de Bleus. Nabil Fékir et Steven Nzonzi doivent faire leurs preuves comme doublures d'Antoine Griezmann et Ngolo Kanté. Sur les côtés de la défense, la forme de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy sera scrutée : ils reviennent tous deux de blessure. Mendy a raté presque toute la saison, et n'a joué que 63 minutes depuis son retour.

: Bonsoir à tous ! Je compte sur vos commentaires et vos pronostics pour accompagner ce premier match de préparation des Bleus. Autour de moi, David Perrault, prudent, table sur une victoire 1-0 des Bleus. Marie-Violette Bernard voit un 2-0, Vincent Daniel un 2-1 et Boris Jullien un 3-1. Quant à moi, je me prends à croire à une large démonstration française pour se mettre en confiance (5-1).

: Pour suivre avec nous le match amical France-Irlande qui commencera à 21 heures, nous accueillons Louis Boy, bonsoir !

: Les Bleus sont arrivés au Stade de France. Dans moins d'une heure, ils affronteront l'Irlande, pour le premier de trois matchs de préparation au Mondial. Les deux équipes ont déjà dévoilé leurs onzes de départ. Didier Deschamps laisse plusieurs cadres, dont Antoine Griezmann et Paul Pogba, au repos, et va procéder à une vaste revue d'effectif. Retrouver la composition de l'Irlande et de la France.