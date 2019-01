DIRECT. Disparition d'Emiliano Sala : les recherches pour retrouver l'avion dans lequel il a embarqué reprennent

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SALA

: Au cours des recherches, un certain nombre d'objets flottants ont été vus dans l'eau, indique la police de Guernesey sur Facebook. Mais "nous n'avons pas été en mesure de confirmer si l'un d'entre eux appartenait à l'aéronef manquant", ajoute-t-elle.





: Les recherches ont repris ce matin au-dessus de la Manche pour tenter de retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala. "Nous avons repris nos recherches. Deux avions décollent et vont survoler une zone ciblée où nous pensons que la probabilité de trouver quelque chose est la plus élevée", annonce la police de Guernesey sur Twitter.

: Diego Maradona a fait part de sa tristesse hier soir à propos de la disparition de son compatriote argentin Emiliano Sala. "J'espère qu'il [l'avion] s'est trompé d'aéroport et qu'on le retrouvera vivant, c'est tout", a dit la légende du football argentin dans un message audio publié sur le compte Instagram du journaliste Martin Arevalo.

: "Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff", dit Sala. "Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, sachez-le. Papa, qu'est-ce que j'ai peur!", ajoute-t-il, sur un fond sonore évoquant celui d'un aéronef.

: Les paroles de l'attaquant de 28 ans, transmises via la messagerie WhatsApp et révélées hier soir par le quotidien sportif argentin Olé, apparaissent rétrospectivement glaçantes, mais sont prononcées sur un ton assez calme, et ponctuées de bâillements.

: C'est un enregistrement glaçant a posteriori. Le footballeur argentin Emiliano Sala, toujours introuvable après sa disparition lundi soir au-dessus de la Manche, avait envoyé un message vocal à des proches dans lequel il s'inquiétait de l'état de l'avion.