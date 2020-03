DIRECT. Coupe de France : regardez le choc des demi-finales entre Lyon et le PSG

Ce qu'il faut savoir

Une affiche digne de niveau européen. Le PSG et l'Olympique lyonnais s'affrontent, mercredi 4 mars, à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre en forme de répétition générale pour les Parisiens, à une semaine de la réception du Borussia Dortmund pour le 8e de finale retour de la C1. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont devoir se hisser à leur meilleur niveau pour aller s'imposer sur la pelouse de l'OL, en grande forme ces dernières semaines et notamment tombeur de la Juventus Turin, mercredi dernier... en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Neymar de retour. Suspendu contre Dijon après son carton rouge reçu face à Bordeaux, le Brésilien va pouvoir se remettre dans le rythme avant le grand rendez-vous du 11 mars face à Dortmund.

Pour Tuchel, cette rencontre arrive "au bon moment". "Je suis heureux qu'on ait la possibilité de jouer un match comme ça, c'est bien pour nous", a déclaré mardi l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, lors de la conférence de presse d'avant-match, évoquant un choc de "niveau Ligue des champions" qui arrive "au bon moment".

"Envie de mordre dans toutes les compétitions", assure Garcia. "Faire des calculs n'est jamais bon. Il y a une finale au bout et c'est chez nous. On a envie de mordre dans toutes les compétitions", a déclaré Rudi Garcia mardi, alors que Lyon reste sur quatre victoires (notamment contre Marseille, la Juventus et Saint-Etienne) et un nul lors de ses cinq dernières sorties. "Jouons ce match et on verra pour les suivants. Il y a encore de gros matches à suivre jusqu'à la trêve. Il faut continuer avec sérieux. On a pris beaucoup de plaisir et il faut aborder cette affiche de la même manière", ajoute le coach lyonnais, alors que sa formation a été largement battue (4-2) il y a moins d'un mois par les Parisiens au Parc des Princes.