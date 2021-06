DIRECT. Euro 2021 : la France affronte le pays de Galles pour son premier match de préparation avec un trio Benzema-Mbappé-Griezmann en attaque

#FOOT Bonsoir à toutes et à tous et merci Fabien pour cette passe dé'. Je vais vous faire suivre l'avant-match puis la rencontre amicale de l'équipe de France contre le Pays de Galles. Ce match est la première étape vers l'Euro qui débutera le 11 juin. Et comme on va parler ballon rond, voici un titre fort à propos, celui du rappeur Vald, Footballeur.