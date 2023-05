Football : les Lyonnaises conservent leur titre de championnes de France après leur victoire contre le PSG

L'Olympique lyonnais s'est imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre son dauphin, dimanche, grâce à un but de Signe Bruun dans les derniers instants (1-0).

Et à la fin, c'est l'OL qui gagne. Les Lyonnaises ont décroché leur 16e titre de championnes de D1 Arkema en s'imposant contre le Paris Saint-Germain (1-0), au Parc des Princes, dimanche 21 mai. Après avoir dominé toute la rencontre, elles ont trouvé la faille dans les dernières minutes, grâce à une tête de Signe Bruun à la conclusion d'un centre (88e).

Avec six points d'avance et une journée encore à disputer, elles ne peuvent plus être rattrapées par les Parisiennes, grandes perdantes du soir. Il s'agit du troisième trophée glâné par les Fenottes cette saison, une semaine après avoir remporté la Coupe de France, déjà contre Paris.

Bruun délivre l'OL

Celui-là, elles sont allées le chercher. Longtemps tenues en échec par les Parisiennes, dans ce qui représentait la finale du championnat de France contre leurs dauphines au classement, les Lyonnaises n’ont jamais rien lâché. Au terme d’une énième offensive dans le camp parisien, elles ont été libérées par une ancienne parisienne, Signe Bruun, venue boxer de la tête un centre d’Amel Majri.

Avant leur but, elles avaient longtemps maîtrisé le jeu et le rythme, sans parvenir à percer la défense adverse. Dès les premières minutes, elles avaient mis la pression sur le but parisien, à l’image du lob tenté par Ada Hegerberg après une perte de balle de Kheira Hamraoui dans sa moitié de terrain (3e). Titulaire pour la deuxième fois de la saison avec son club, la Norvégienne a multiplié les appels pour tenter de faire la différence. Ses coéquipières se sont, elles, procuré des grosses occasions (11e, 28e, 60e), longtemps sans succès.

Six mois après avoir perdu le match aller sur leur pelouse (1-0), leur seule défaite de la saison, les Lyonnaises ont pris leur revanche et inscrit une nouvelle ligne à leur palmarès. Mais elles ont perdu sur blessure Delphine Cascarino, après un mauvais contact avec sa coéquipière en sélection Elisa De Almeida. Présente sur la pelouse lors des célébrations, l’internationale française est apparue en larmes.

Paris a fini par craquer

Grandes perdantes du soir, les Parisiennes n’ont pas vraiment pesé dans la rencontre. Elles ont subi pendant toute la première période. Mieux revenues des vestiaires, elles n'ont pas réussi à se montrer dangereuses (2 frappes, une seule cadrée). Elles laissent ainsi échapper le titre après une saison difficile, marquées par de nombreuses blessures (Katoto, Diani). Face à la joie mesurée des Fenottes, les Parisiennes sont apparues effondrées, comme Sakina Karchaoui et Kheira Hamraoui, qui a dévoilé un tee-shirt sur lequel elle a elle-même inscrit : "Des insultes, aucune excuse, où sont les hommes ? Patrick Juvet", un an et demi après son agression.

A la fête, les Lyonnaises vont rentrer dans le Rhône avec un 16e titre dans les valises, le premier, symboliquement, sous la nouvelle direction de Michelle Kang. Plus que jamais reines du championnat de France, elles ont désormais mis les mains sur 16 des 17 dernières éditions de la D1.