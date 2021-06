DIRECT. D1 féminine : le PSG mène face à Dijon et a une main sur le titre

Dernier match pour rentrer dans l'histoire et décrocher le titre. Les Parisiennes reçoivent Dijon pour la dernière journée du championnat, vendredi 4 juin à 20h45.

Et si le Paris Saint-Germain remportait sa première D1 ? Tout se joue vendredi soir à l'occasion de la 22e et dernière journée du championnat. Suivies de très près par l'Olympique lyonnais (un point d'écart), les Parisiennes doivent impérativement gagner leur match contre Dijon (8e) pour assurer leur place de leader et remporter le titre.