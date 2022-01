DIRECT. ASSE-PSG : les Parisiennes largement favorites face aux Vertes, suivez le match de D1 Arkema

Le Paris-Saint-Germain se déplace, dimanche à 14h45, à Saint-Étienne à l'occasion de la 12e journée de D1 Arkema. Les joueuses de la capitale sont actuellement deuxièmes au classement et ne comptent que trois points de retard sur l'Olympique Lyonnais. Les Vertes sont avant-dernières de D1 et ne comptent qu'un seul succès depuis le début de la saison.

Lors du match aller, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle s'étaient imposées sur le score de 2 à 0, grâce aux buts de Marie-Antoinette Katoto et Sara Däbritz. Les regards seront tournés vers Kheira Hamraoui, absente depuis l'agression qu'elle a subie début novembre et qui fait son retour dans le groupe.