D1 Arkema : Lyon rejoint le PSG en finale après sa démonstration contre Reims

Si l’issue de la première demi-finale de D1 Arkema entre le PSG et le Paris FC s’est décidée aux tirs au but, il y a eu beaucoup moins de suspense dans l’autre demi-finale, dimanche 12 mai. Devant les 11 000 spectateurs du Groupama Stadium, les Lyonnaises se sont imposées facilement contre les Rémoises (6-0), invitées inattendues des playoffs. L’Olympique lyonnais recevra le PSG en finale vendredi.

Leader du championnat à l’issue de la saison régulière avec 26 points d’avance sur Reims, quatrième, Lyon a fait respecter la logique contre les Champenoises. Si les Rémoises ont eu le mérite de ne pas fermer le jeu avec un bloc bas, elles ont craqué rapidement sous les assauts lyonnais, avec un premier but de Wendie Renard à la suite d’un corner mal dégagé par la défense (12e). La Néerlandaise Daniëlle van de Donk a doublé la mise sur une frappe lointaine (36e), imitée quelques minutes plus tard par Amel Majri, qui s’est offert un but sur une sublime frappe à plus de 25 mètres avant la pause (42e, 3-0).

Au retour des vestiaires, les Lyonnaises n’ont pas baissé le rythme et Kadidiatou Diani, qui avait manqué deux belles occasions en première période, a trouvé le chemin du petit filet rémois (57e, 4-0). Seulement une minute plus tard, Melchie Dumornay a elle aussi participé à la fête (58e, 5-0), puis Diani s’est offert un doublé après un cafouillage dans la surface rémoise (67e, 6-0). Les Rémoises, qui n’ont pas la profondeur de banc de l’Olympique lyonnais, ont aussi payé leur match disputé mercredi contre le PSG pour décrocher leur billet pour les playoffs, alors que les Lyonnaises avaient envoyé leur équipe réserve à Bordeaux pour la dernière journée de championnat.

Ada Hegerberg de retour de blessure

Déjà largement menées, les Champenoises ont ainsi vu l’OL procéder à des changements de poids en fin de rencontre, avec notamment l’entrée d’Ada Hegerberg, de retour après deux mois d’absence, alors que des échéances importantes se profilent pour les Lyonnaises, avec la finale de la Ligue des champions le 25 mai contre Barcelone. Avant cela, les Fenottes disputeront la finale du championnat contre le PSG vendredi à domicile, et visent un 17e titre de championnes de France. Les Rémoises joueront, elles, un billet pour la Ligue des champions en petite finale contre le Paris FC.