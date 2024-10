La chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo, un nouvel outil de communication réussi pour le footballeur

Une nouvelle victoire pour Cristiano Ronaldo. Lancée fin août, sa chaîne YouTube cartonne et cumule déjà plus de 60 millions d'abonnés. Un nouvel outil de communication alors que le joueur approche de la quarantaine.

Cristiano Ronaldo est-il en passe de battre un nouveau record ? Déjà joueur le plus capé de l'histoire, meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur en sélection portugaise, il pourrait aussi devenir l'homme le plus suivi sur YouTube.

Sa chaîne, lancée fin août, a atteint le million d'abonnés en à peine une heure. Un record ! Un mois et demi plus tard, elle en compte 60 millions. À ce rythme, il pourrait dépasser l'américain Mr Beast, recordman avec ses 315 millions d'abonnés. Un nouveau défi pour le Portugais qui, à bientôt 40 ans, pense son après-carrière.

Sur sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo propose des vidéos un peu classiques, comme celle où il décrit chacun de ses 14 buts à l'Euro. "Celui-là, je lui mets 10 parce que c'était mon premier but avec le Portugal", explique-t-il devant des images de Portugal-Grèce en 2004.

Mais le Portugais a compris que pour attirer des abonnés, il fallait varier les contenus. Il propose donc aussi de longues interviews-confessions, dans lesquelles il raconte notamment son départ de chez ses parents, à 11 ans. Au menu aussi, des moments intimes, comme ces Cinq choses que vous ne saviez pas sur Cristiano et Georgina, son épouse.

https://www.youtube.com/watch?v=0kaEMM58_AY

Alors qu'il joue désormais en Arabie saoudite et aura 40 ans en février, Cristiano Ronaldo développe là un outil précieux car sa fin de carrière approche. "Quand le football va s'arrêter, il va peut-être vouloir continuer à avoir une activité", analyse Brice Beignon, fondateur de l'agence Ambition, spécialisée dans l'image des sportifs. "Les sportifs sont très demandés par les marques donc ça lui fait un medium de plus où communiquer. Et donc potentiellement des partenariats et de la monétisation avec des marques sur sa chaîne YouTube."

Avec un salaire annuel de 200 millions d'euros, Ronaldo reste l'un des sportifs les mieux payés au monde.