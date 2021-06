DIRECT. Euro 2021 : suivez le match entre la Hongrie et le Portugal

Place à la "poule de la mort" ! Les Hongrois, huitièmes de finaliste en 2016 reçoivent le Portugal à Budapest, mardi 15 juin, à 18h. Adversaire des Bleus dans l'un des groupes les plus relevés de la compétition (Allemagne, France, Hongrie et Portugal), l'équipe menée par Cristiano Ronaldo se bat pour conserver son titre de champion d'Europe, arraché face à la France en 2016 (1-0). Rien n'est joué cependant, pour les tenants du titre, qui devront composer sans leur défenseur Joao Cancelo testé positif au Covid-19 et remplacé par Diogo Dalot.

Pays hôte de la compétition, la Hongrie se retrouve dans un groupe relevé pour sa quatrième participation à l'Euro. Les petits poucets du groupe F ont d'ailleurs failli manquer leur qualification à l'Euro lors des éliminatoires. À la dernière place de leur groupe, les Hongrois ont du disputer les matchs de barrages, remportés dans la douleur face à la Bulgarie (3-1), et l'Islande (2-1).