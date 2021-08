"Cristiano Ronaldo m’a annoncé son choix de quitter le club", affirme l'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri

Cristiano Ronaldo, donné partant pour Manchester City, a informé la Juventus qu'il n'avait "plus l'intention de jouer" avec le club bianconero, a annoncé vendredi 27 août l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri. "Il faut remercier Ronaldo pour ce qu'il a fait, y compris comme exemple pour les jeunes. Mais il faut avancer", a souligné le technicien lors d'une conférence de presse. La star portugaise ne sera donc pas convoquée pour le match contre Empoli, samedi.

Le départ du quintuple Ballon d'Or semble donc bien acté : "Cristiano Ronaldo m’a annoncé hier son choix de quitter le club. Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui et n’est pas convoqué pour le match contre Empoli". Avant d'ajouter : "Il a fait un choix. La Juve a connu Sivori, Del Piero, Zidane etc. La Juve reste, c’est la chose la plus importante [...] Il a salué ses coéquipiers ce matin."