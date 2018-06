VIDEO. Un jour, un joueur : Adnan Januzaj, le jeune prodige belge

À 23 ans, Adnan Januzaj dispute déjà sa deuxième Coupe du monde avec la sélection de Belgique. Longtemps considéré comme un futur crack, l’attaquant se retrouve d’abord dans la liste de Marc Wilmots il y a quatre ans, à la surprise générale, alors qu’il évolue à Manchester United. Le prodige va ensuite décevoir et connaitre une traversée du désert avant de revenir à son meilleur niveau. Résultat, une deuxième Coupe du monde pour l’attaquant de la Real Sociedad qui n’a jamais disputé le moindre match de qualification.

Plus jeune, Adnan Januzaj est un garçon aussi talentueux que capricieux. Alors qu’il peut prétendre à jouer pour sept pays du fait de ses origines, il se fait longtemps désirer. Principales sélections à lui faire les yeux doux : l’Albanie et la Belgique. Dont il refuse les convocations durant plusieurs années, affirmant vouloir se consacrer à son évolution en club. Finalement, le jeune homme opte à 19 ans pour la Belgique, peu avant le Mondial au Brésil et alors qu’il se révèle sous les couleurs de United et sous les ordres de David Moyes.

Deuxième Coupe du monde de suite à 23 ans

En Liga la saison passée, le bilan de Januzaj est plutôt flatteur : 18 apparitions, 10 titularisations, 3 buts et 5 passes décisives. En Espagne, le jeune homme précoce a retrouvé le sourire et son football. De quoi lui permettre de frapper de nouveau à la porte de la sélection. Le jeune homme a tapé dans l’œil de Roberto Martinez, son sélectionneur. Revenu à son meilleur niveau, il espère enfin pouvoir montrer son talent aux yeux du monde entier. Lui, dont l’un des premiers entraineurs se souvient d’un match au cours duquel son équipe avait gagné 23 à 0… avec 17 buts inscrits par le Belge !