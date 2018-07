Russie : combien de supporteurs des Bleus ?

Alors que le match qui opposera la France à l'Uruguay débutera à 16 heures ce vendredi 6 juillet, où sont les joueurs ? Que font-ils en ce moment ? "Les Bleus sont a leur hôtel en train de se reposer et vont assister à un ultime discours de Didier Deschamps avant de prendre la route vers le stade de Nijni Novgorod (Russie), où environ 3 000 supporteurs français vont les encourager, explique notre journaliste Anthony Jolly, sur place. 3 000 supporteurs uruguayens sont également présents, ainsi que 5 000 supporters argentins".

Qui remplacera le milieu de terrain Blaise Matuidi ?

En effet, les Argentins avaient un peu anticipé le quart de finale et n'ont pas tous réussi a revendre leur place. "Une incertitude demeure quant à la composition de l'équipe française : qui remplacera Blaise Matuidi, le milieu de terrain ? A priori, c'est plutôt Corentin Tolisso qui devrait être désigné et ainsi préféré à Thomas Lemar et Nabil Fekir", poursuit notre journaliste. Le choix définitif de Didier Deschamps devrait être connu une heure avant le coup d'envoi.

Le JT

Les autres sujets du JT