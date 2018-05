Mondial de football 2018 : le "Fan ID", ce pass grâce auquel les autorités russes vont suivre les supporters

Pour la Coupe du monde de football qui débute en Russie le 14 juin, le pays organisateur annonce avoir vendu 26 000 billets à des supporters français. Quelque 15 000 d'entre eux sont attendus dès le début de la compétition et les trois premiers matches des Bleus. Comme les autres supporters qui sillonneront la Russie pendant le tournoi, les passionnés de ballon rond disposeront d'un badge spécial.

C'était une promesse de la Russie pour attirer un maximum de spectateurs étrangers : chaque billet acheté pour la Coupe du monde dispense le spectateur de faire une demande de visa. En échange, le visiteur reçoit un "Fan ID", un badge à accrocher autour du cou dès son arrivée sur le territoire russe. Cette carte plastifiée et nominative est destinée à faciliter les déplacements et les accès aux stades.

IMPORTANT: Have your #WorldCup tickets? What about your Fan ID? The Fan ID is a requirement for all fans attending Russia 2018.

Apply here: https://t.co/RNd8x5uDdu

More info below pic.twitter.com/pINj1Q6wgy