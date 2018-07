Mondial 2018 : le réveil des Bleus

"On a retrouvé une bonne partie de notre équipe de France et ça fait bien plaisir", estime Pierre-Marie Descamps, quelques heures après la qualification des hommes de Didier Deschamps pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine (4-3). Le journaliste tempère cependant l'euphorie générale en rappelant que l'Argentine était particulièrement "faible". Interrogé sur le match des Bleus, il note évidemment la grande performance du jeune attaquant tricolore Kylian Mbappé. "On l'attendait à ce niveau-là, mais sans trop y croire, surtout après le premier tour. C'est hallucinant ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quelque chose de très rare", explique-t-il.

Place à l'Uruguay

En quart de finale, la France retrouvera une très solide équipe d'Uruguay, tombeuse samedi soir du Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1). La blessure de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, auteur des deux buts de son équipe, pourrait être la clé de la rencontre. Si l'on ignore pour l'instant sa gravité exacte, l'absence du "Matador" pourrait être un énorme coup dur pour la "Celeste".

