Les Bleus champions du monde : la Fédération française de foot attend jusqu'à 10% d'inscrits en plus dans les clubs amateurs

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football a affirmé, jeudi 30 août sur franceinfo, attendre jusqu'à 10% d'inscrits supplémentaires dans les clubs amateurs, à la rentrée, après la victoire de la France en Coupe du monde.

franceinfo : Y a-t-il un effet Coupe du monde dans les clubs de foot partout en France, avec une hausse des inscriptions ?

Noël Le Graët : Les équipes adultes ont déjà commencé leurs championnats, donc, sur les seniors, les chiffres sont quasi-identiques, à peu près 2% de plus. Par contre, à la rentrée des classes, dans les écoles de foot, on attend entre 6% et 10% de plus. Les filles progressent davantage : aujourd'hui, chez les seniors, de nouvelles équipes se sont créées dans les clubs, nous avons 8% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Je pense que l'effet de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Bretagne et, surtout, la Coupe du monde qui va se dérouler l'an prochain en France, feront grimper ce chiffre. Les filles progressent chaque année, non seulement en qualité, mais en nombre.

Avez-vous acheté le maillot des Bleus ? Il coûte 140 euros. Connaissez-vous son coût de fabrication ?

Connaissez-vous aussi la difficulté du textile français par rapport à ce qui est fabriqué à l'extérieur ? Il n'y a plus d'usine. Qui a tué le textile français ? Effectivement, des produits qui sont fabriqués en Thaïlande, en Chine, ou ailleurs. Malheureusement, le textile français est à l'agonie. J'ai un bon contrat avec un partenaire merveilleux qui est Nike, qui nous donne des sommes importantes pour le football amateur, donc je n'ai aucune critique à apporter à notre partenaire. Nike est une société mondiale, il y a seulement deux grands aujourd'hui, avec Adidas, la concurrence est vive entre les deux, et nous sommes un partenaire important et loyal.

Les deux prochains matches des Bleus sont face à l'Allemagne jeudi 6 septembre puis face aux Pays-Bas dimanche 9 septembre. Ce ne sont plus des matches amicaux, cela s'appelle désormais la Ligue des Nations. A quoi sert-elle ?

C'est extrêmement difficile de remplir le Stade de France lorsqu'on n'a pas d'affiche. Donc c'est un mini championnat avec un classement et qui devrait très certainement donner envie aux spectateurs de se déplacer et aux téléspectateurs de regarder. Nous sommes dans une poule intéressante, il faut finir premier de cette poule pour envisager un mois de juin avec des finales.