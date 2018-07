L'Angleterre éliminée de la Coupe du monde

La défaite est amère. Grosse désillusion mercredi 11 juillet dans les pubs de Londres, où chaque Anglais a vécu minute par minute le match avec passion."Vous n'imaginez même pas combien de fois j'ai pu dire aux gens : on ramène la Coupe du monde. Et maintenant on a perdu...", déplore un jeune londonien. Pourtant le match avait bien commencé. Dès la cinquième minute, Trippier ouvre le score et les Anglais prennent confiance. "On va gagner, c'est sûr à 100 %, on a déjà marqué un but !", s'enthousiasme une jeune anglaise.

Le moral anglais retombe à zéro

Mais les Croates égalisent en seconde période et enfoncent le clou en prolongation avec un deuxième but à la 109e minute. Pour l'Angleterre, le rêve de finale s'écroule. "Je suis dépité. On voulait vraiment passer les demi-finales", regrette un supporter. C'est une immense déception alors que les Anglais auraient bien eu besoin d'une bonne nouvelle en cette période de Brexit compliquée avec un pays en pleine crise politique.

