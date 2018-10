Kylian MBappé à la une de "Time Magazine" : il avait fait "fondre le périphérique", cette fois c'est l'Atlantique, s'enflamme la maire de Bondy

Le champion du monde Kylian Mbappé était déjà une star en France, il s'exporte maintenant outre-Atlantique. Sa présence en une du magazine américain "Time" fait encore une fois la fierté de sa ville, Bondy, et de sa maire.

Kylian Mbappé "avait fait fondre le périphérique" parisien en remportant la Coupe du monde de foot avec l'équipe de France en Russie, "mais là, ça dépasse encore, jusqu'à l'Atlantique !", s'est réjouie la maire socialiste de Bondy, Sylvine Thomassin, invitée de franceinfo jeudi 11 octobre. L'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, originaire de cette ville de Seine-Saint-Denis, fêtera ses 20 ans le 20 décembre, fait partie des principaux prétendants au Ballon d'Or. Il a encore été décisif pour les Bleus en match amical contre l'Islande (2-2) et fait la une de l'édition internationale du magazine américain Time Magazine, dans un numéro consacré aux "leaders de demain".

"Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un conte de fées social, de la misère à la richesse. Sa vie a débuté dans les quartiers difficiles de banlieues", écrit notamment le magazine Time, qui estime que le joueur sera l'un des "leaders de la génération à venir" dans un article titré "Kylian Mbappé est l'avenir du football".

franceinfo : Kylian Mbappé est désormais un modèle presque planétaire. C'est une fierté supplémentaire ?

Sylvine Thomassin : C'est une fierté mais je ne sais pas si Kylian le prendrait comme ça. Je le connais depuis longtemps, je connais surtout sa famille. C'est un garçon qui sait ce qu'il dit : il n'a pas dit n'importe quoi à Time, comme d'habitude, il ne dit jamais n'importe quoi. L'humilité, il sait ce que c'est, il sait d'où il vient. Il sait ce qu'il doit à sa famille, à la ville qui l'a fait grandir, qui l'a vu grandir. Mais je ne pense pas qu'il voudrait être un exemple. Je pense qu'il est heureux de la fierté qu'il infuse chez tous les jeunes de cette ville.

Le retentissement international de cette une de "Time Magazine", est-ce aussi l'occasion de porter un autre regard sur les villes de banlieue parfois caricaturées ?

C'est formidable ! J'ai eu l'occasion de dire en juillet, au moment de la Coupe du monde, qu'il avait fait fondre le périphérique, que Paris était devenu notre banlieue, que Bondy était la capitale de la France, mais avec la une de Time, on a vraiment l'impression que ça le dépasse encore, jusqu'à l'Atlantique ! Ce garçon est magnifique, talentueux. Mais avant d'être le talent exceptionnel qu'il est, c'est d'abord un garçon solide, enraciné, qui a de vraies valeurs. Il ne sera pas toujours un excellent joueur de foot, la vie passera, le temps passera, mais ça restera un homme exceptionnel. Laissons le vivre ses 20 ans, il aura 20 ans en décembre, il est très très jeune. Ne lui en demandons pas plus que de vivre sa jeune vie avec la solidité qu'il a et en développant ses valeurs.

Kylian Mbappé sera de retour à Bondy la semaine prochaine ?

Il revient mercredi après-midi [17 octobre], pour la première fois depuis la Coupe du monde. Pour des raisons de sécurité, on arrêtera à partir de 9 000 personnes mais ça va être plein, ce sera un vent de folie, de bonheur et de fierté. Il va venir au stade Léo-Lagrange où il a appris à jouer au football, où son père a entraîné pendant près de 20 ans des jeunes générations de Bondynois. C'est là également qu'on a regardé la finale. Il viendra rencontrer des enfants des centres de loisirs, des jeunes footballeurs, des jeunes handicapés et il s'adressera à l'ensemble des Bondynois et de leurs amis.