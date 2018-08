Le coût de fabrication du maillot deux étoiles de l'équipe de France, un secret bien gardé

Le maillot des champions du monde de football est vendu entre 85 et 140 euros selon les modèles.

Il est très attendu par les supporters de l'équipe de France de football. Le maillot avec les deux étoiles, le maillot des champions du monde, commence à arriver dans les magasins. 30 000 tuniques sont en train d'être livrées dans des boutiques spécialisées partout en France. Il s'agit d'une première fournée pour Nike, qui espère en vendre des centaines de milliers.

Pour cette deuxième étoile, le prix de vente est de 85 euros pour le maillot de base, 109 euros pour la version avec le flocage d'un nom de joueur, et 140 euros pour le maillot avec la technologie VaporKnit, celui porté par les Bleus lors des matches.

Nike devrait récupérer 15% du prix de vente

franceinfo a cherché à connaître le coût de fabrication de ce maillot, et force est de constater qu'il est très difficile d'avoir la réponse. L'équipementier Nike refuse de communiquer. Selon les associations spécialisées dans le textile et les experts en marketing sportif, il est fabriqué en grande partie chez des sous-traitants en Thaïlande, et dans une moindre mesure dans des usines polonaises et turques.

Son coût de fabrication serait entre trois et huit euros le maillot, à quoi il faut ajouter les frais de transport, de logistique, ainsi que les royalties versées à la Fédération française de football et la TVA, cette dernière étant estimée à 14 euros pour le modèle le moins cher. Au final, Nike devrait récupérer un peu plus de 15% du prix de vente.