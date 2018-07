"Je vous vois, mes frères français d'origine africaine" : Trevor Noah répond aux critiques après sa blague sur "l'Afrique" championne du monde de foot

"Je ne leur retire pas leur identité française mais il ne faut pas non plus leur retirer leur identité africaine." Trevor Noah a répondu, mercredi 18 juillet, aux critiques sur sa blague sur le sacre des Bleus à la Coupe du monde de football en Russie. La veille, le présentateur du "Daily Show" avait célébré "la victoire de l'Afrique", provoquant la colère d'autres sportifs tricolores. Gérard Araud, ambassadeur de France aux Etats-Unis, lui a même adressé une lettre l'accusant de "nier l'identité française" des champions du monde.

The French ambassador to the U.S. @GerardAraud criticized Trevor for congratulating Africa on France’s World Cup victory. Trevor responds #BetweenTheScenes: pic.twitter.com/5nJklXRyY8