VIDÉO. France championne du monde : "C'est l'Afrique qui a gagné" déclare le président vénézuélien, "on t'emmerde" réplique Jean-Christophe Lagarde

Réagissant à la victoire des Bleus en Coupe du monde, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, a annoncé, mardi 17 juillet sur France Inter, qu'il allait "déposer plainte" contre Nicolas Maduro. "Ça s'appelle de l'incitation à la haine raciale", a déclaré le président de l'UDI au sujet des propos tenus par le président vénézuélien, lundi, déclarant que "l'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique, en vrai, c'est l'Afrique qui a gagné".

C'est nier ce qu'est la France. Ce qu'est la France, ce n'est pas le fait de regarder ce qu'est votre origine. Jean-Christophe Lagarde

"Ce qu'est la France, c'est quand tu arrives ici, que tu veux être français, et que tu partages nos valeurs, tu es français ! On se fout de ta couleur de peau, de ta religion, de tes ancêtres, etc. au contraire", a lancé Jean-Christophe Lagarde en direction du chef d'État sud-américain. Ce dernier avait également déclaré que "l'Afrique a tellement été méprisée et dans ce Mondial, la France gagne grâce aux joueurs africains ou fils d'africains".

Pour Jean-Christophe Lagarde, "Monsieur Maduro, qui maltraite son pays, ne connaît pas la France". Reconnaissant que sa plainte a une valeur essentiellement symbolique, il a expliqué avoir "envie de lui dire en déposant plainte contre lui : "On t'emmerde".