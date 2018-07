Équipe de France "africaine" : malentendu entre Trevor Noah et la France

L'émission de télévision de Trevor Noah, le Daily Show, est très regardée aux États-Unis. "L'Afrique a gagné la Coupe du monde !", a-t-il répété plusieurs fois. Ses propos n'ont pas plus à Gérard Araud, l'ambassadeur de France à Washington. Sur Twitter, il a publié une lettre à l'intention de Trevor Noah. Pour lui, une grande majorité des Bleus sont nés en France. Ils ont été éduqués en France. Ils ont appris à jouer au football en France. Ils sont citoyens français.

Noah "aime" les Bleus

Trevor Noah a lu cette lettre et il n'est pas content : "Paul Pogba, N'Golo Kanté, je les ai tous regardés. J'aime ces joueurs et j'aime qu'ils soient africains et qu'ils soient français. Je ne rejette pas leur identité française, mais je pense qu'il ne faut pas non plus rejeter leur identité africaine".

France et États-Unis ont en fait deux approches culturelles différentes. Françoise Coste, professeure d'études américaines, explique : "Pour Trevor Noah, la conception très américaine, c'est celle d'une double culture. Pour les Français, la citoyenneté est plus importante que la nationalité, les valeurs plus que la couleur de peau".