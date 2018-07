France-Belgique : un match entre cousins

À ce stade de la compétition, on aime tous le football, qu'on soit belge ou français. Dans la boutique des Bleus de la Fédération française de football située à Paris (Île-de-France), c'est la ruée depuis quelques jours. Des centaines de supporters veulent leur maillot au nom de Kanté, Griezmann, mais le plus demandé est celui de l'attaquant vedette : Kylian Mbappé. "Il joue super bien, il est jeune, il a de l'ambition, il est mature", dit un jeune garçon. À la veille de la demi-finale, l'engouement est total et presque tous voient l'équipe de France championne du monde.



Des paris sur une déroute de l'équipe de France

Dans ce camping, près de Dax (Landes), ces Belges estiment que pour les Diables rouges, c'est l'année ou jamais : "Je pense que la Belgique à une équipe en or et qu'ils ont un gros coup à jouer", dit ce vacancier. Même rivalité amicale à la frontière franco-belge. Dans ce bureau de paris sportifs, les supporters belges sont nombreux à miser sur une déroute française. Cet homme a parié 60 € tout de même, et comme des millions de Français et de Belges, il attend le résultat avec impatience.

