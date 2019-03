Football : les Bleus ont reçu leur bague de champion du monde

Paul Pogba a offert à tous ses coéquipiers champions du monde 2018 un bijou pour célébrer leur titre.

"Le cadeau est arrivé". Les Bleus ont reçu leur bague de champion du monde, sur le modèle de celle remise aux champions de sports américains, a confirmé mercredi 20 mars le milieu de l'équipe de France Paul Pogba, qui a réglé la note. "La réaction était bonne, ils m'ont remercié. C'est un petit geste après avoir gagné une Coupe du monde avec des joueurs formidables. Je les considère comme ma famille, c'est un petit cadeau de ma part", a déclaré le joueur de Manchester United.

La remise des bagues, acheminées mardi soir par la Fédération, avait été annoncée plus tôt par Blaise Matuidi sur Twitter : "Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable. Merci du fond (du) coeur à la bijouterie @paulpogba", a écrit le Turinois, avec une photo de lui et Pogba exposant leurs bagues. Pogba a expliqué avoir déjà réalisé ce type d'offrande quand il évoluait de la Juventus Turin. "J'avais fait un petit cadeau aussi aux joueurs quand je suis parti. C'est un petit geste pour les remercier des trophées, parce qu'on ne joue pas tout seul, on ne gagne jamais tout seul", a-t-il développé.

Cadeau inoubliable pour un souvenir inoubliable . Merci du fond coeur à la bijouterie @paulpogba pic.twitter.com/jjYhJ6Mant — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) March 20, 2019

Sur Instagram, le joaillier américain, un certain Jason of Beverly Hills, s'est dit "fier" d'avoir réalisé ce bijou.

De la même manière, "une Coupe du monde tu ne la gagnes pas tout seul, les joueurs étaient là derrière moi, ils m'ont soutenu" et malgré "des critiques", le groupe est resté "soudé", selon lui. "Un petit geste comme ça, c'est rien parce qu'une Coupe du monde c'est à vie. Cette bague tu peux la perdre, mais la Coupe du monde tu ne perds pas ça", a-t-il conclu. Pogba est l'initiateur de ce projet avec Antoine Griezmann, fan de basket américain comme lui. En octobre, le président de la FFF Noël Le Graët avait indiqué au quotidien Le Parisien que l'instance prendrait en charge l'acheminement des bagues, ce qui "représente une enveloppe d'environ 10 000 euros à la charge de la FFF".