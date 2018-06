DIRECT. Coupe du monde 2018 : ennui total dans ce France-Etats-Unis d'avant Mondial (0-0)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Griezmann,Mbappė ça déménage.Aux autres de se mettre au même niveau.

: Mbappé, 19 ans, déjà le patron, il tente, bouge, fait des appels, est remuant...la seule belle chose de cette première mi temps

: Ça me fait penser à France 98 en matchs de préparation mais inversement, attaque de feu mais milieu sans inspiration

: Compliqué et brouillon le jeu d'attaque des Bleus.Donnez nous les avants de Liverpool (et pas le gardien,oui,oui).

: La faute à une composition trop prudente de Didier Deschamps, jamais avare de milieux défensifs ?

: Résumons cette première demi-heure de France-Etats-Unis (0-0).











: Pogba en a déjà fait plus que devant l'Italie.

: Les joueurs français cherchent manifestement à faire briller Paul Pogba. A l'instant, Antoine Griezmann lui remet de la tête dans la surface. Le milieu n'arrive pas à contrôle, tente une improbable talonnade et le ballon est perdu.

: 20 minutes de jeu, et les Français n'ont pas encore réussi à trouver la faille dans une solide défense américaine. Ce n'est pas faute d'essayer, mais les attaquants français ont tendance à s'enferrer dans l'axe au lieu d'ouvrir sur les côtés. , 21e.

: @anonyme Ça m'étonnerait beaucoup, Donald Trump étant reparti vers 17 heures heure française. Côté français, on planche sur le communiqué final avant une conférence de presse prévue vers 23h30 (après le match donc).

: Savez vous si Donald et Manu regardent le match ensemble?!!

: @gaétan Non, ce qui explique pourquoi la situation litigieuse sur Olivier Giroud dans les six mètres n'a pas été revisionnée. Cela dit, n'oubliez pas que l'arbitrage vidéo ne résoudra pas tous les litiges dans le foot, loin s'en faut.





: Il y a l'assistance vidéo ce soir ou pas ?

: Première grosse occasion du match, une frappe de Paul Pogba qui se fracasse sur le poteau ! Le Mancunien vient de planter une première banderille dans ce match où on l'attend beaucoup. , 5e.

: Les Américains ont été choisis pour leur capacité à bétonner, comme ce que devrait proposer l'Australie en ouverture du Mondial pour les Bleus.

: A noter que les Américains évoluent avec un maillot portant des numéros arc-en-ciel aux couleurs du Rainbow flag. Une initiative menée avec l'association You Can Play qui défend les sportifs homosexuels et transgenres contre les discriminations.

: C'est parti pour ce France-Etats-Unis, répétition générale avant la Coupe du monde en Russie !

: Le coup d'envoi fictif est donné par Aimé "Dieu" Jacquet, qui s'étend longuement dans les bras de Didier Deschamps en sortant du terrain. Espérons qu'il lui passe le fluide magique !

: @Oreille en Sang Disons que la Marseillaise chantée par les voix cristallines des enfants a été recouverte par les tonalités plus graves des supporters qui n'étaient pas dans le rythme. Ça fonctionne mieux avec la garde républicaine (au moins vu à travers un écran).

: C'est moi où l'acoustique du Groupama Stadium est catastrophique ? Horrible marseillaise, dommage...

: Je pense que Pogba va être surmotivé et va fermer des bouches. Et 3 buts d'écart, mais je nous sens capables d'en encaisser un, même s'il n'y a plus Landon Donovan.

: En parlant de Pogba, notre journaliste Louis Boy a interviewé Thibaut Leplat, spécialiste de l'histoire du foot en France, qui s'est hasardé à cette comparaison pour expliquer que le milieu de Manchester ne trouve pas sa place dans l'équipe : "Pogba, c'est Miles Davis qu'on voudrait mettre dans une fanfare."



Analyse passionnante à retrouver ici.





: 4 buts facile ! Les USA le foot c'est pas trop leur truc, et sans Howard...

: 2 à 0 pour les USA dont un but contre son camp de Pogba.

: Moi je mise sur un 4-0

: @Ricain Ma camarade Mathilde Goupil mise, après une loooongue réflexion sur un 2-1 pour les Bleus. Je vais être plus optimiste, et miser sur un 3-0 net et sans bavure pour les hommes de Deschamps.

: Quels sont les pronostics de la rédaction ?

: L'Olympique lyonnais annonce que les négociations menées avec Liverpool pour vendre son meneur de jeu Nabil Fékir sont closes depuis 20 heures. Une somme de 65 millions d'euros était évoquée avant que le transfert capote. Malin, dans son communiqué, l'OL laisse entendre que son joueur est toujours à vendre.

: @anonyme L'ancienne génération était arrivée à maturité lors du Mondial 2014, où elle avait opposé une belle résistance face à l'Allemagne, future championne du monde. Les héros ont pris leur retraite, c'est désormais une formation encore en construction que vont jouer les Bleus. Le joueur le plus connu est peut-être DeAndre Yedlin, qui joue aujourd'hui à Newcastle.

: Bonsoir, que valent les américains au niveau foot mondial ?

: @anonyme Absolument, le deuxième fils de "Mister George", qui joue pour la réserve du PSG, et qui a eu le choix de sa sélection entre la France, les USA et le Libéria joue pour les Américains. Mais il n'est que remplaçant ce soir.

: Le fils de George Weah !!

: Vous ne connaissez personne dans le onze américain qui défie les Bleus ce soir ? C'est normal, les Américans affichent 22 ans de moyenne d'âge et font jouer la jeune garde. Rendez-nous Tim Howard et Alexi Lalas !

: La composition de l'équipe de France vient de tomber : comme attendu, le milieu est composé de Matuidi, Kanté et Pogba, ce dernier jouant une place de titulaire au Mondial. Sinon, c'est l'équipe-type de Deschamps.

: José Alegria, le chauffeur de bus des Bleus, garde lui un souvenir marquant de son retour à Clairefontaine, en plein milieu de la nuit, en fendant une foule considérable :



"Je conduisais mon bus comme un chasse-neige. Je poussais les gendarmes qui poussaient eux-mêmes les gens. Le plus dur, ç'a été quand il a fallu tourner à un feu. Je ne voyais plus où était la route. Les gens étaient suspendus aux lampadaires. J'espérais juste que personne ne finisse sous mes roues. Quand j'y ai réfléchi après-coup, c'est un miracle que je n'ai roulé sur le pied de personne."









(PATRICK HERTZOG / AFP)



: "La seule chose qui me préoccupait, c’est que les joueurs ne tombent pas sur le président au moment de la remise de la coupe."



Après la victoire, le stade est euphorique... sauf Jean-François Lamour, assis juste derrière Jacques Chirac : "Quand le président remet le trophée à Didier Deschamps, je vois 22 gaillards euphoriques en crampons qui sautent dans tous les sens sur un parapet de 60-70 cm de large. Derrière eux, j'avais un pied sur le siège du président, prêt à l'agripper en arrière... "







: Je vous recommande notre article sur les coulisses de la finale du 12 juillet 1998, pour lequel j'ai interrogé une quinzaine d'acteurs dans la coulisse de ce jour inoubliable.





: Qu'est-ce qui cloche avec la "Pioche" ? Alors que les Bleus affrontent les Etats-Unis et attaquent la Coupe du monde dans une semaine, la star Paul Pogba se trouve dans une position délicate. Pris pour cible par une partie du public lors du match amical contre l'Italie, critiqué pour son excès de confiance en lui… Pourquoi un tel désamour ? On vous explique.







(FRANCK FIFE / AFP)









: L'ambiance est moins protocolaire dans la cabine des speakers. Thierry Dochler, le speaker francophone, se souvient notamment de sa consœur brésilienne, venue avec pas mal de confiance et un bidon de 5 litres de caïpirinha sous le bras. "Elle avait manifestement l'intention de s'en servir après le match !"

: "Cette Coupe du monde, c'était comme un G32 qui durait 33 jours."



Lors de la finale, Jérôme Champagne doit composer avec des VIP en surnombre et un équilibre politique ténu, indispensable en cette période de cohabitation. "Il y avait un protocole d'accord entre l'Elysée et Matignon, alors de bords politiques différents, pour la diffusion des images de réactions des officiels, raconte Jérôme Champagne. D'abord celle de Jacques Chirac, puis dans la foulée, des images de Lionel Jospin."

: Il y a (presque) 20 ans, l'équipe de France était sacrée championne du monde, le 12 juillet 1998. Vous vous souvenez forcément de ce que vous faisiez ce jour-là. J'ai interrogé une quinzaine d'acteurs qui ont œuvré en coulisses lors de cette journée inoubliable.





: A une semaine du début de la Coupe du monde de football en Russie, des braqueurs ont dérobé plus de 30 000 vignettes Panini près de Buenos Aires, selon le quotidien argentin La Nacion. Les malfaiteurs ont braqué leurs armes contre des employés d'une imprimerie et les ont forcés à charger dans leur véhicule 638 boîtes de vignettes.