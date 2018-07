Coupe du monde : l'effervescence des supporters à Moscou

Trois Français chanceux ont pu assister au match France-Croatie à Moscou (Russie) ce dimanche 15 juillet. "Sylvain est venu avec ses deux amis de Normandie", rapporte le journaliste Anthony Jolly. Comment a-t-il vécu ce match ? "Incroyable, de la tension au tout début, c'était très défensif, très nerveux. On n'y croyait pas, mais on l'a fait quand même", analyse Sylvain

"Champagne ! Jusqu'au bout de la nuit"

Sylvain a hâte d'aller acheter les nouveaux maillots avec la deuxième étoile française, "on la mérite". Il raconte également qu'il était très difficile de se procurer des maillots de l'équipe de France à Moscou, "il n'y en avait plus un depuis des jours et des jours". Pour David, c'est un événement incroyable, qui n'arrive qu'"une fois dans une vie", selon lui. Va-t-il fêter l'événement ? "On a une soirée Taittinger ce soir, c'est la fête jusqu'à 3 heures du matin". "Champagne ! Jusqu'au bout de la nuit", conclut Sylvain.



