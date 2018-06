Feuilleton : le monde à l'heure russe (1/5)

Une ville immense, à l'échelle du pays, le plus grand de tous : 18 millions d'habitants. À Moscou, en Russie, sera bientôt donné le coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Une ville d'art et de culture classique surtout, mais de plus en plus moderne aussi. La capitale a survécu à tout, à la grande armée de Napoléon et à celle d'Adolphe Hitler. C'est le centre du pouvoir, le cœur de tout. On raconte que Vladimir Poutine, qui vient d'entamer un quatrième mandat à la tête du pays, ne se plait guère au Kremlin, et qu'il s'échappe le plus souvent possible de l'ancien palais des Tsars. Il préfère la campagne, sa résidence d'État, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Moscou.

Une horloge au mécanisme unique au monde, qui date de 1852

Sergueï, lui, n'irait travailler ailleurs pour rien au monde. La première fois qu'il est monté dans la tour Spasskaïa, c'était en 1974. Ce jour-là, il a compris que son destin serait à jamais lié à cet endroit. Il est l'horloger en chef du Kremlin. Sous sa responsabilité, un mécanisme unique au monde, qui date de 1852, donne l'heure à toute la ville et même à tout le pays, car ses sept horloges sonnent les 12 coups de minuit le 31 décembre en direct à la télévision. Sergueï dispose d'une "clé d'or", pour remonter l'horloge, "parce que si un jour il n'y a plus d'électricité et que tout s'arrête - les téléphones, et tous ces gadgets - notre horloge, elle, marchera toujours", fait-il judicieusement remarquer.