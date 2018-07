Équipe de France : quel programme pour les prochaines heures ?

"Les joueurs ont pris leurs quartiers à l'intérieur d'un hôtel situé en plein centre-ville de Saint-Pétersbourg (Russie). On a senti un léger changement d'ambiance. Ce matin, on a vu des Bleus au visage fermé, avec beaucoup de concentration et de détermination", explique notre journaliste Josselin Debraux, en duplex devant l'hôtel des Bleus en Russie.

"Plusieurs milliers de supporters tricolores attendus"

Pour le programme des Bleus jusqu'au match, pas de changements à prévoir. "On ne change pas les bonnes habitudes. À 15h45, la conférence de presse d'avant-match se tiendra en présence du capitaine Hugo Lloris et du sélectionneur Didier Deschamps. Un peu moins d'une heure plus tard, les joueurs de l'Équipe de France fouleront la pelouse de la Saint-Petersbourg Arena. Plusieurs milliers de supporters tricolores sont attendus mardi 10 juillet au stade", conclut Josselin Debraux. Mardi soir, l'Équipe de France aura l'occasion de se qualifier pour sa troisième finale de Coupe du monde, après 1998 et 2006.

