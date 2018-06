ENQUETE FRANCEINFO. Pourquoi y a-t-il si peu de cas de dopage dans le football ?

Je ne m'explique pas pourquoi on a si peu de contrôles positifs d'une façon générale", s'étonne Damien Ressiot, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Jeudi 31 mai, à l'heure où blanchit la campagne, il s'est rendu à Clairefontaine en compagnie d'un médecin pour contrôler les joueurs de l'équipe de France au saut du lit. Les contrôles inopinés et hors compétition, c'est le nec plus ultra pour attraper les tricheurs. De préférence le matin, pour ne pas (trop) chambouler le programme de l'équipe. "On leur avait dit de ne pas uriner au réveil, 21 des 23 joueurs ont suivi la consigne et ceux-là étaient libres à 10 heures." Pour les deux étourdis, le contrôle s'est prolongé jusqu'à 12h30. "Mais les joueurs sont habitués et se sont comportés en professionnels."

Les choses s'étaient moins bien passées quelques semaines plus tôt, quand les dirigeants de l'OM s'étaient émus que leurs joueurs doivent faire pipi dans l'éprouvette de bonne heure, à la veille de leur demi-finale, puis de leur finale de Ligue Europa. "Leur réflexe demeure 'on ne touche pas au sport roi', commente Marie-George Buffet, députée communiste et ancienne ministre des Sports. Sauf que cette fois, l'agence antidopage a répliqué et que les médias n'ont pas pris parti pour l'OM."

La réaction épidermique des dirigeants marseillais rappelle cet acte manqué de l'antidopage français, lors d'un contrôle des Bleus d'Aimé Jacquet, un matin de décembre 1997 à Tignes, en plein stage d'oxygénation. Acte manqué, car la colère du sélectionneur, qui crie au complot contre son équipe, trouve un large écho dans la presse nationale, au point que son équipe est dispensée de contrôles jusqu'au Mondial. Acte manqué aussi car des analyses de sang ont révélé des "anomalies" chez plusieurs joueurs, écrit le docteur Jean-Pierre Paclet, médecin de l'équipe de France, dans son livre. "On peut avoir de forts soupçons quand on connaît les clubs où certains joueurs évoluaient, notamment en Italie", ajoute le spécialiste en référence à Zinédine Zidane et Didier Deschamps, qui évoluent alors à la Juve. En première ligne, la ministre des Sports Marie-George Buffet se retrouve dans l'œil du cyclone.