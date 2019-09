DIRECT. Foot : les Bleus ouvrent le score face à l'Albanie, mais le début de match est marqué par une boulette sur l'hymne albanais

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Le match retour aura lieu le 17 novembre à 20h45, notez la date sur vos agendas au cas où.

: On a frôlé le 2-0 pour les Bleus avec un centre de la tête de Kingsley Coman pour Olivier Giroud qui se retrouve à un mètre de la ligne au second poteau, mais au lieu de propulser le ballon au fond des filets, l'attaquant de Chelsea tente une remise pour Antoine Griezmann au centre. C'est malheureusement contré.

: Oh que oui @anonyme ! L'hymne nord-coréen interverti avec celui des voisins du Sud, l'hymne nazi joué à la place de l'hymne allemand... Les exemples sont légion, mais c'est la première fois pour une rencontre de haut niveau en France à ma connaissance.

: Bonsoir, est-ce déjà arrivé dans l'histoire qu' un mauvais hymne soit joué ?

: Et déjà l'ouverture du score pour les Bleus grâce à Kingsley Coman qui fait parler sa pointe de vitesse pour se présenter face au gardien albanais, qu'il prend à contre-pied. 1-0 pour les Bleus dès la 7e minute, ça fait du bien.

: Vous connaissez les adeptes de Twitter, ils se sont déchaînés sur cette histoire d'hymne.

: Le coup d'envoi du match a (enfin) été donné après dix minutes ubuesques ! Les Français vont donc avoir fort à faire face à une équipe albanaise qui s'annonce groupée. France-Albanie 0-0.

: Le kop tricolore a entonné une jolie Marseillaise a capella pour sortir par le haut de cet imbroglio pas très glorieux pour la FFF. On va pouvoir jouer !

: Et le speaker nous annonce excuses aux supporters de l'Arménie on nage en plein délire quel amateurisme

: Le comble c'est le speaker du Stade de France qui ensuite s'excuse auprès des supporters de l'Arménie !!!

: Pendant ce temps là le speaker du SDF annonce l'hymne de l'Arménie...

: Et le speaker en rajoute une couche en présentant ses excuses aux "supporters de l'Arménie". C'est la soirée des bourdes.

: M6 affirme de son côté que c'est l'hymne du Montenegro. Je vous laisse juge en vous proposant l'hymne d'Andorre et celui du Montenegro.







: C'est celui d'Andorre 🤣🤣🤣🤣🤣

: @Aveyron45 Je ne suis pas un spécialiste des hymnes, si un de nos lecteurs le sait ou trouve la réponse, qu'il se manifeste dans les commentaires !

: Ça fait un peu amateur ce couac sur l'hymne albanais. Mais du coup, on a joué quoi à la place ?

: espérons que les organisateurs revoient leur playlist des hymnes nationaux d’ici 2024 !!!

: Voilà effectivement à quoi ressemble l'hymne albanais, et ce n'est pas du tout ce qu'on a entendu à l'instant.











: Effectivement, il y a eu erreur, selon M6, les Albanais demandent que leur hymne soit joué avant le match avant de donner le coup d'envoi.

: @Dodue Effectivement, je me renseigne s'il n'y aurait pas eu une erreur malencontreuse.

: Bonjour Pierre, y aurait-il eu un pb avec l'hymne albanais ? Les joueurs faisaient une drôle de tête...

: L'hymne albanais est sifflé par une partie du public du Stade de France, ce qui est suffisamment rare pour être signalé.

: 2-1 pour la France avec un 2è but à l'arrachée en fin de match. On n'aime pas trop jouer l'Albanie...

: Je met une pièce sur un 3 à 1 pour nos Bleus de mon côté. Ils vont dérouler, mais les adversaires ne seront pas en reste

: 5-1 pour la France !

: La côte de l'Albanie est de 16,00 euros la mise pour 1 euro. Autant dire que nos Bleus sont favoris et d'ores et déjà ultras favoris à domicile !! Tous derrière les Bleus ce soir, retrouvons des frissons et des émotions, retrouvons du spectacle, oublions le dernier match en Tunisie, bref vivrons et crions à chaque but ! 4-1 pour la France.

: A 20 minutes du coup d'envoi, le Stade de France est déjà bien garni pour retrouver les champions du monde. On en profite pour repasser une deuxième salve de pronostics. Rappelons que le vainqueur gagne une entrée de live à sa gloire :-)

: Je reste dans la thématique foot mais moins connu pour vous signaler Pierre qu'un match de 4e division entre deux anciens poids lourds du foot Bastia et Sedan a réuni ce samedi pas moins de 7260 spectateurs !! 👏 👏 ⚽

: Une petite information foot d'en bas signalée par @Sanglier de l'Est dans les commentaires.

: Il est 20 heures. L'heure de faire un point sur l'actualité de ce samedi soir.



Plusieurs incidents à signaler autour des cortèges de "gilets jaunes", qui faisaient leur rentrée. Une voiture de police a été incendiée à Montpellier, de nombreuses interpellations sont à signaler à Paris notamment.



Les Bahamas préparent les esprits à une forte hausse du bilan des victimes de l'ouragan Dorian. Selon le dernier décompte, le passage de l'ouragan a fait 43 morts.



• Vous n'avez pas suivi la polémique sur l'épandage des pesticides entre 5 et 10 mètres des habitations ? On vous résume tout ça dans cet article.



45 minutes avant le coup d'envoi de la rentrée des Bleus, qui affrontent sans Mbappé, Pogba et Kanté, la rugueuse équipe d'Albanie. A suivre en direct dans ce live.



: Il nous faut juste 3 pts, 1-0 pour les Bleus avec un but de Griezmann ;)

: 4 / 0 pour les bleus !

: Quand même!!! Sont champion du monde 3/0 et c’est pas cher payé !!!

: Match nul 1/1

: Victoire de l'Albanie 2-1

: Allez sortons le grand jeu des pronos ! Allez les Bleus. Victoire obligatoire 2-0.

: A la demande générale, ouverture du jeu des pronostics. Voici ceux de la rédaction : Benoît Jourdain annonce un exploit de l'Albanie qui arrache un 1-1 au Stade de France. Le reste de nos prédictions sont favorables aux Bleus : Christophe Rauzy voit un 3-0 pour les Bleus, Vincent Colas 2-0, Simon Gourmellet 3-1 et moi 2-1 (j'ai un très mauvais souvenir du match de l'Euro 2016).



A vous dans les commentaires !

: @Francis Les joueurs nordiques sont en train de se diriger vers un succès net et sans bavure 3-0 contre la Moldavie, et prennent la première place provisoire du groupe.

: Ça donne quoi Pierre le match de l'Islande pour les éliminatoires de l'euro 2020 ?

: La composition de l'équipe de France vient de tomber, et c'est bien celle annoncée dans la presse avec un duo Matuidi-Tolisso à la récupération, et une attaque avec Giroud-Griezmann dans l'axe et Lemar et Coman sur les côtés.

: Les hommes de Didier Deschamps seraient bien inspirés de gagner pour conserver la tête de leur groupe, qu'ils partagent avec l'Islande et la Turquie. Il s'agira aussi de faire oublier le match calamiteux en Turquie (0-2) avant les vacances. Voilà le classement du groupe alors que l'Islande mène contre la Moldavie (1-0 à la demi-heure de jeu) :



1- Islande 12 points

2- Turquie 9 (un match en moins)

3- France 9 (un match en moins)

4- Albanie 6 (un match en moins)

5- Moldavie 3

6- Andorre 0 (un match en moins)

: Quel enjeu pour le match des Bleus ce soir ? Merci !

