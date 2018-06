DIRECT. Foot : la France mène 2-1 face à l'Italie, à la mi-temps de son match de préparation pour la Coupe du monde

Ce qu'il faut savoir

Affiche de gala pour les Bleus. L'équipe de France affronte l'Italie, vendredi 1er juin à Nice (Alpes-Maritimes), dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde en Russie. Après une victoire rassurante face à la République d'Irlande lundi 28 mai au Stade de France (2-0), Didier Deschamps doit aligner un nouveau onze, puisqu'il a annoncé vouloir tester "un maximum de joueurs" avant la compétition. Suivez et commentez cette rencontre avec nous.

Un test capital pour Paul Pogba. Il a annoncé vouloir "prendre les rênes de l'équipe de France" et "être patron, sur le terrain et en dehors du terrain", mais il est plus que jamais concurrencé par Corentin Tolisso dans l'entrejeu. Il a relevé la tête en Bleu en mars, avec un match abouti en Russie (3-1) et une influence retrouvée dans le jeu, récompensée par les statistiques (un but et une passe décisive), malgré toutefois une entrée en jeu quelconque face à la Colombie (2-3).

L'Italie va tenter de panser sa plaie. Pour la première fois depuis 1958, la Squadra Azzura est privée de Mondial. "La France est candidate pour aller au bout en Coupe du monde, a commenté le sélectionneur italien Roberto Mancini, chargé de reconstruire l'équipe à la veille de la rencontre. C'est un bon test pour nous." Ses joueurs ont battu (2-1) l'Arabie saoudite lundi à Saint-Gall (Suisse), dans un match servant de préparation au Mondial russe pour les Saoudiens.

Ultime rendez-vous le 9 juin. Les Bleus retrouveront les Etats-Unis à Lyon. Une dernière répétition générale pour l'entrée en lice dans la Coupe du monde, le 16 juin contre l'Australie.