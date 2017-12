DIRECT. Coupe du monde 2018 : quels adversaires pour les Bleus ? Suivez le tirage au sort

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Vous êtes chauds pour voir des matchs de la Coupe du Monde en Russie ? Si c'est le cas, vous allez devoir bien calculer votre coup. Le Huffington Post a fait des simulations : si les trois matchs français se déroulaient à Sotchi le 15 juin, Kazan le 20 juin et Kaliningrad le 25 juin, il vous faudra prévoir 4 vols de 10 à 12 heures chacun pour faire la boucle depuis Paris, pour un total de 5887 euros !

: Didier Deschamps est-il vraiment béni des dieux lors des tirages au sort ? Le sélectionneur des Bleus traîne depuis longtemps la réputation, pas forcément flatteuse, d'être bien servi par le hasard. Avant du tirage de la Coupe du monde 2018 à Moscou, franceinfo s'est penché sur sa carrière de coach pour voir si cette image était méritée.



: Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 est prévu à 16 heures à Moscou cet après-midi (on le suivra bien évidement dans ce live). Quel est le pire et le meilleur tirage que peuvent espérer les Bleus ? Selon l'Equipe, le groupe le plus favorable pourrait être composé du Pérou, de l'Iran et du Panama. Et dans le pire des cas, les hommes de Dechamps pourraient affronter L'Espagne, le Costa Rica et le Nigeria.

: Les Bleus vont découvrir leurs adversaires pour les phases de poules du Mondial 2018 cet après-midi. Comment va se dérouler le tirage au sort à Moscou ? Francetv sport vous explique tout.

: Trente-deux joueurs, représentant chacune des équipes qualifiées pour le Mondial 2018 en Russie, ont réalisé une vidéo pour se féliciter mutuellement. On y voit notamment Antoine Griezmann, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.



: L'Equipe et Aujourd'hui en France titrent sur le tirage au sort du Mondial 2018, cet après-midi à Moscou. Les Bleus sont dans le chapeau 1, qui regroupe les huit meilleurs équipes.



