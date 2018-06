DIRECT. Coupe du monde 2018 : Ronaldo marque un penalty, et le Portugal mène 1-0 contre l'Espagne après à peine 5 minutes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MONDIAL

: Une honte. Il n'y a pas penalty. Ronaldo, le simulateur, le tricheur !

: Sur les réseaux sociaux, chacun a son avis sur le penalty accordé par l'arbitre. Certains le trouvent généreux, d'autres regrettent l'absence de l'utilisation de la vidéo, mais beaucoup pointent surtout la grosse erreur défensive de Nacho. De mon point de vue, il y a clairement penalty.

: Et but pour le Portugal . Cristiano Ronaldo transforme parfaitement le penalty en prenant le gardien à contre pied.

: Et on joue depuis moins de 3 minutes, et le Portugal obtient un penalty. Nacho fauche Cristiano Ronaldo dans la surface.

: Le coup d'envoi vient d'être donné par la formation espagnole. En attaque, Diego Costa va tenter de déstabiliser le bloc défensif portugais. Mais dans ces premières minutes, les Portugais ont la maîtrise du ballon.

: On surveillera particulièrement le comportement de la formation espagnole qui a vécu un changement de sélectionneur à deux jours de son entrée en lice dans la compétition. Fernando Hierro a remplacé Julen Lopetegui, limogé pour avoir accepté de rejoindre le Real Madrid.

: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons suivre ensemble la belle affiche qui vient conclure cette deuxième journée du Mondial entre l'Espagne et le Portugal. Je vous attends avec vos remarques et vos questions dans notre direct.

: Les Iraniens ne cachent pas leur joie, après leur victoire 1-0 contre le Maroc ! Voici une photo des vestiaires, diffusée sur Twitter par un membre de la FIFA qui suit l'équipe iranienne durant la compétition.

: Mon collègue Clément Parrot est arrivé pour vous faire vivre le match entre l'Espagne et le Portugal, qui démarre à 20 heures. Voici les compositions des équipes :

: Et c'est fini ! En résumé : Iran 1 - 0 Maroc, avec un but à la dernière minute (et contre son camp) de Aziz Bouhaddouz. A suivre dans une heure, le choc entre l'Espagne et le Portugal.

: L'Iran ouvre le score avec un but contre son camp de l'attaquant marocain Aziz Bouhaddouz, à une minute de la fin du match !

: L'attaquant iranien Alireza Jahanbakhsh est sorti sur une civière, apparemment à cause de crampes (85e minute). Il est remplacé par Saman Ghoddos. Toujours 0-0 dans ce match entre l'Iran et le Maroc.

: "Dans la mesure où la retransmission était en direct, nous ne savions pas ce qui se produirait (...) et nous nous excusons", a déclaré Fox Sports, après le geste du chanteur. L'intéressé ne s'est pas expliqué, mais beaucoup ont interprété son geste comme une réplique aux critiques qui lui ont reproché d'avoir accepté de chanter en Russie.

: Cela ne vous a peut-être pas échappé, le chanteur Robbie Williams a fait un doigt d'honneur aux caméras lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial en Russie, hier. La chaîne américaine Fox Sports, qui retransmet la compétition aux Etats-Unis, a présenté des excuses publiques aujourd'hui.

: Le match vient de reprendre entre le Maroc et l'Iran, à Saint-Pétersbourg. Pour l'instant, 0 partout. Vous pouvez suivre l'affrontement minute par minute avec le live de nos confrères de francetvsport.

: On croit revivre la coupe du monde en Afrique du Sud !! Insupportables les vuvuzelas ! Aucune place pour les chants de supporters, quel dommage !

: Le deuxième match de la journée débute à l'instant. Vous pouvez le suivre en direct ici. Voici les compositions des équipes du Maroc et de l'Iran.

: Au Real, Sergio Ramos a hérité du brassard de capitaine. Un rôle qui le galvanise. Aujourd'hui, "il gouverne les matchs" illustre Thibaut Leplat. Défenseur intraitable doté d'une forte qualité technique, buteur décisif à ses heures, leader charismatique qui en impose, il possède tous les atouts du défenseur central moderne.



: Né en Andalousie, Sergio Ramos a longtemps hésité entre football et tauromachie. Il a choisi le ballon plutôt que le taureau mais sur le terrain, il a gardé le goût du duel. En témoigne ce record symbolique à Madrid : les 24 cartons rouges et les 201 cartons jaunes récoltés au cours de sa carrière.

: Haï de toute l'Egypte depuis la finale de Ligue des champions où il a blessé Mohamed Salah, adoré à Madrid, Sergio Ramos n'est qu'il qu'une brute sur un terrain ? Un truand qui échappe souvent à la patrouille ? Ou alors le meilleur défenseur central du monde actuellement ? Un peu des trois... Je vous présente l'Espagnol, qui sera probablement aligné ce soir face au Portugal.



: C'est fini. L'Uruguay arrache la victoire dans les dernières minutes et bat l'Egypte sur le score de 1-0.

: L'Uruguay ouvre le score ! Gimenez marque pour son équipe, à la 88e minute. Il reste 5 minutes de temps additionnel.

: Qui va ouvrir le score à l'Ekateringbourg Arena ? Le match Egypte-Uruguay vient de reprendre.

: C'est la mi-temps à l'Ekateringbourg Arena. Le score est toujours vierge à la pause : ni l'Egypte ni l'Uruguay n'ont marqué.

: Le damier de la Croatie, les chevrons verts du Nigeria, le bleu nuit de la France... Quel est le plus beau maillot de la Coupe du Monde ? Nous vous proposons de faire votre choix parmi les 32 maillots domiciles des équipes de la Coupe du monde.







: Le Sénégal, champion du monde de foot 2018 ? C'est la prédiction de Zella, une éléphante du zoo de Stuttgart (Allemagne). L'animal est régulièrement chargé de donner son avis sur le vainqueur des compétitions sportives. Lors de l'Euro 2016, elle avait prédit avec justesse la victoire du Portugal en finale.



: Le coup d'envoi du match Egypte-Uruguay (diffusé sur BeIN Sports) vient d'être donné. Vous pouvez le suivre dans notre direct. Voici un rappel des compositions des deux équipes.

: Voici trois articles à ne pas rater aujourd'hui :



• L'énigme autour de la mort d'une fillette, dont le corps a été découvert en 1987 au bord de l'autoroute A10, est en passe d'être résolue, avec l'identification et la mise en examen de ses parents. Simon Gourmellet revient sur cette affaire.



• "Ça va être démentiel." Raphaël Godet a rencontré le prêtre qui a célébré la messe d'anniversaire en hommage à Johnny Hallyday, ce matin en l'église de la Madeleine à Paris.









• Certains joueurs, comme Essam El Hadary, l'emblématique gardien égyptien de 45 ans, pourraient largement être le père de beaucoup de leurs coéquipiers. Louis Boy vous dévoile la recette des footballeurs quadragénaires pour perdurer au haut niveau.









: Et voici la composition de l'équipe d'Uruguay. Le match démarre à 14 heures.

: Le joueur-star de l'Egypte, Mohamed Salah, blessé en finale de la Ligue des champions, ne sera pas titulaire contre l'Uruguay cet après-midi. Sa blessure à la clavicule gauche fait planer depuis une grande incertitude sur sa présence ou non dans les rangs des "Pharaons" et tient en haleine la planète football. Il est remplacé par Amr Warda, selon un tweet de la Fédération égyptienne de foot.

: Didier Deschamps leur avait demandé de se tenir prêts. Les onze réservistes de l'équipe de France – moins Adrien Rabiot, qui a refusé – ont définitivement dit adieu à leurs espoirs de Coupe du monde. Nous avons mené l'enquête dans leurs comptes Instagram pour vous donner de leurs nouvelles.



: Poisson blanc, vie de moine mais aussi beaucoup de boulot... Pour perdurer au plus haut niveau le plus longtemps possible, certains footballeurs ont trouvé la recette, à l'instar d'Essam El Hadary, l'emblématique gardien égyptien de 45 ans. A lire ici.







