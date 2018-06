Coupe du monde : y a-t-il des bacheliers chez les Bleus ?

Comme tous les quatre ans, la Coupe du monde de football a lieu pendant les épreuves du baccalauréat. Alors que les uns planchent et que les autres s'entraînent, franceinfo fait le point sur les bacheliers et diplômés de l'équipe de France. Pas de baccalauréat pour Blaise Matuidi, mais un BEP vente. Pas de baccalauréat non plus pour Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba.

Les bacheliers de l'équipe de France

Kylian Mbappé est l'heureux titulaire d'un bac sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), Hugo Lloris d'un bac scientifique (S). Olivier Giroud est aussi bachelier, et même diplômé en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps). N'Golo Kanté, quant à lui, est titulaire d'un BTS comptabilité. Après avoir commencé leur série d'épreuves par la philosophie, il y a fort à parier que beaucoup de futurs bacheliers feront une pause dans leurs révisions le 21 juin prochain pour encourager les Bleus, qui affronteront le Pérou.